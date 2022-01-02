İsrail Roket Saldırılarının Ardından Gazze'deki Hamas Mevzilerini Vurdu

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlerin Akdeniz'e inişinden bir gün sonra Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevzilerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi. İsrail ordusu Cumartesi günü geç saatlerde düzenlenen saldırıların bir roket üretim tesisini ve Hamas'ın askeri karakolunu vurduğunu söyledi.

İsrail ordusu Pazar günü bir tweet'te, "Dünya çapında Yeni Yıl 2022'yi kutlamak için havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken, Gazze-terörist roket ateşinden İsrail'e farklı bir ateş geldi" dedi.

“Cevap olarak, Gazze dahil Hamas sitelerini vurduk. bir roket üretim tesisi ve terörist faaliyetler için kullanılan askeri karakollar.”

Cumartesi günü Gazze'den gelen roketlerin İsrail'i hedef alıp almadığı belli değildi, ancak Gazze merkezli gruplar genellikle denize doğru füze denemeleri yapıyor. Hamas sözcüsü Hazem Qassem, El Cezire'ye İsrail saldırılarının hedeflediği alanlardan bazılarının tarım arazilerini içerdiğini söyledi.

Kasım, “Direnişimiz, halkımızı savunmak, topraklarımızı ve kutsallarımızı özgürleştirmek için üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir” dedi. Halkımızın kurtuluş ve dönüş hedeflerine ulaşana kadar direniş hakkımıza bağlı kalacağız” dedi.

Cumartesi günkü saldırıda can kaybı bildirilmedi. Ordudan yapılan açıklamada, sirenlerin çalınmadığı ve İsrail'in Demir Kubbe roket durdurma sisteminin devreye girmediği belirtildi. Eylül ayındaki tek bir olay dışında, Mayıs ayında İsrail ile Hamas arasındaki 11 günlük savaşın ateşkesle sona ermesinden bu yana sınır ötesi roket atışı yapılmadı.

Mısır ve diğer arabulucuların aracılık ettiği ateşkes kırılgandı. Hamas, İsrail'in grup 2007'de kıyı yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğinde Mısır'ın yardımıyla Gazze'ye uyguladığı ablukayı hafifletmek için ciddi adımlar atmadığını söyledi.

İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği ve İsrail'in kıyı şeridi boyunca aralıksız hava saldırıları düzenlediği ve Gazze savaşçılarının İsrail şehirlerine roket atmasına neden olduğu saldırıda, çoğu sivil ve çocuk 260'tan fazla Filistinli ve 13 İsrailli öldürüldü.

İsrail, Gazze'yi abluka altında tutuyor ve iki milyon Filistinliye ev sahipliği yapan toprakların dışına çıkışını sıkı bir şekilde kısıtlıyor. Mısır ayrıca yerleşim bölgesi üzerindeki kısıtlamaları sürdürüyor. Her ikisi de kısıtlamalar için Hamas'ın tehditlerine atıfta bulunuyor.

Abluka, malların ve insanların Gazze'ye giriş ve çıkışlarını kısıtlıyor ve bölgenin ekonomisini mahvetti ve iki milyonluk nüfusa zarar verdi.