Güney Afrika'da Desmond Tutu İçin Bir Haftalık Yas Başladı

Güney Afrika, Pazar günü 90 yaşında Cape Town'da bir huzurevinde hayatını kaybeden apartheid karşıtı simge ve Fahri Başpiskopos Desmond Tutu'yu anmak için bir haftalık yas ilan etti.

Pazartesi günü öğle saatlerinde, Nobel ödüllü kişinin tüm ırklardan Güney Afrikalıları apartheid'e karşı birlikte çalışmaya çağırdığı St George's Anglikan Katedrali'nden çanlar çaldı. Beş gün boyunca öğlen 10 dakika geçiş yapacaklar.

Cape Town'un şu anki Başpiskoposu Thabo Makgoba, "Çanları duyan herkesten, Başpiskopos Tutu'nun anısına yoğun programlarını bir anlığına durdurmalarını istiyoruz" dedi.

Bu arada insanlar Katedral'e, Tutu'nun Cape Town'un Milnerton bölgesindeki evinin önüne ve Johannesburg'daki Soweto'daki eski evinin önüne çiçek bıraktı.

Cape Town Belediye Binası, Arch for Arch - Tutu'yu anan bir anıt - ve ikonik Masa Dağı da mor renkte aydınlatıldı; bu, Anglikan rahibinin genellikle beyaz bir şerit yaka ile giydiği ticari marka mor rahip gömleğine saygı duruşunda bulundu.

Tutu'nun hayatını onurlandırmak için hafta boyunca Güney Afrika'da çeşitli etkinlikler planlanıyor.

Çarşamba günü, Pretoria Piskoposluğu ve Güney Afrika Kiliseler Konseyi, başkent Pretoria'da bir anma töreni düzenleyecek. Al Jazeera'dan Fahmida Miller'ın şehirden bildirdiğine göre, aynı gün Cape Town inançlar arası bir törene ev sahipliği yapacak ve etkinliğin "başpiskoposun kapsayıcılık açısından nasıl görüldüğüne değindiğini" söyledi.

Ardından Cuma günü Tutu'nun cesedi, Cumartesi sabahı orada bir ağıt ayini yapılmadan önce St George's'ta devlette yatacak. Tutu'nun külleri katedraldeki bir türbeye gömülecek.

Makgoba, 400 kişinin 1 Ocak'ta saat 10.00'da (12:00 GMT) başlaması nedeniyle katılmak istediklerini belirttiklerini söyledi. Bununla birlikte, mevcut COVID-19, toplantıları 200 kişiyle sınırlandırıyor.

Namibya, Botsvana, Lesotho ve Eswatini gibi komşu ülkelerde de anma etkinlikleri planlanıyor.

'Barış ve özgürlüğün küresel simgesi'

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Tutu'nun cenaze töreninden önceki geceye kadar ülke çapında ve yurtdışındaki Güney Afrika diplomatik misyonlarında bayrakların yarıya indirileceğini söyledi.

Pazar günü geç saatlerde ulusal bir konuşmada, “Önümüzdeki günlerde, bu küresel barış ve özgürlük simgesinin yasını tutacağız” dedi.

"Başarılarını anlatacağız, öğretilerini hatırlayacağız ve eleştirileri her zaman şefkatle yumuşatan bu adamın güzel anılarını yaşatacağız."

Ramaphosa, tüm Güney Afrikalıları “ölenlere saygı göstermeye ve hayatı sevgili Başpiskoposumuzun coşkusu ve amacı ile kutlamaya” çağırdı. Onun izinden gidelim. Biz de hizmet, özveri, cesaret, yoksullar ve marjinallerle ilkeli dayanışma mantosunun değerli mirasçıları olalım.”

1984'te Nobel Barış Ödülü'nü alan başpiskopos, Güney Afrika'nın siyahi çoğunluğu ezen apartheid rejimine karşı çalıştı. 1994'te apartheid'in sona ermesinin ardından, Güney Afrika bir demokrasi haline geldiğinde Tutu, zulümleri belgeleyen ve ulusal uzlaşmayı teşvik etmeye çalışan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonuna başkanlık etti. Tutu ayrıca LGBTQ haklarını savunan dünyanın en önde gelen dini liderlerinden biri oldu.