Somali Cumhurbaşkanı, Seçim Tartışmasının Ortasında Başbakanı Askıya Aldı

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed, Başbakan Hüseyin Roble'ın yetkilerini askıya aldığını ve her iki liderin de parlamento seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili iddialarda bulunduğu uzun süreli bir kan davasının ortasında "dolaylı darbe" suçlamalarına yol açtığını söyledi.

Pazartesi günkü hareket, aylarca süren bir anayasal krizi yoğunlaştırdı ve şiddet korkularını artırarak ABD'yi sükunet çağrısı yapmaya sevk etti.

Roble'ı bir arazi gaspı davası soruşturmasına müdahale etmekle suçlayan cumhurbaşkanlığı ofisi yaptığı açıklamada, "Başbakan başbakanı askıya almaya ... ve yolsuzlukla bağlantılı olduğu için yetkilerini durdurmaya karar verdi" dedi.

Deniz kuvvetleri komutanının da yolsuzluk soruşturması altında olduğu ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Yanıt olarak, Roble'ın ofisi ifadeyi "çirkin" olarak nitelendirdi ve Twitter'da başbakanın ofisini "askeri olarak devralma" girişiminin yasaları ihlal ettiğini söyledi.

Ayrı bir gönderide, Roble'ın "barışçıl bir iktidar geçişi ile sonuçlanan kabul edilebilir bir seçim sürecini yürütmek için ulusal sorumluluğunu yerine getirmeye tamamen kararlı" olduğu belirtildi.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf Ömer Adala, cumhurbaşkanının kararını “dolaylı darbe” olarak nitelendirdi.

Adala, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Bu sabah olan dolaylı bir darbe ama kazanamayacak" dedi ve Roble'ın ofisinin etrafına güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasının başbakanın görevlerini yerine getirmesini engellemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Pazartesi günü ilerleyen saatlerde bir Twitter gönderisinde, ABD'nin Somali büyükelçiliği, Somali liderlerini "Mogadişu'daki gerilimi azaltmak için acil adımlar atmaya, kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya ve şiddetten kaçınmaya" "güçlü bir şekilde" çağırdığını söyledi.

Yaygın olarak Farmaajo olarak bilinen cumhurbaşkanının bu hareketi, Roble ile sürmekte olan parlamento seçimlerini geciktirmekle ilgili suçlamalarda bulunduktan bir gün sonra geldi.

Uzun süredir ertelenen seçimler 1 Kasım'da başladı ve 24 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyordu, ancak yeni seçilen bir yasa koyucu Cumartesi günü 275 temsilciden yalnızca 24'ünün seçildiğini söyledi.

Farmaajo'nun ofisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Roble'ın "seçim sürecine ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve yetkisini aştığını" söyledi.

Roble'ın ofisi daha sonra Pazar günü kendi bildirisini yayınladı ve cumhurbaşkanının "ulusal seçimleri engellemek için çok fazla zaman, enerji ve finansman harcadığını" ve "seçim sürecini rayından çıkardığını" söyledi.

Açıklamada Roble, seçimleri hızlandırmanın yollarını bulmak için toplantılar düzenleyeceğini ve sürecin ne kadar sürebileceğine dair daha fazla ayrıntı vermeden "zamanında ve şeffaf seçimlere öncülük edecek yetenekli bir liderlik üzerinde" anlaşmaya varacağını söyledi.