Güney Afrika, Nelson Mandela'nın Hücre Anahtarının Açık Artırmaya Çıkarılmasına İtiraz Etti

Güney Afrikalı bir kabine bakanı, Cape Town'daki Robben Adası hapishane hücresinin anahtarının ABD'de yapılacak müzayedesinin iptal edilmesini talep ediyor, burada ülkenin ilk Siyah başkanı ve ülke içinde tanınmış insan hakları aktivisti Nelson Mandela'nın uzun süre hapis yattığı yer. apartheid karşıtı.

Anahtar, Guernsey'nin New York'taki müzayede evi tarafından 28 Ocak'ta satılan Mandela hatıraları arasında.

Eşyaların çoğu, Mandela'nın mezarının etrafındaki planlı bir müze ve bahçe için fon toplamak amacıyla Mandela'nın aile üyeleri tarafından sağlandı, anahtar ise Mandela'nın arkadaşı olan eski gardiyan tarafından satılıyor.

“Ülkemizin acılı tarihinin ve anahtarın sembolizminin açıkça farkında olan Guernsey's için, Güney Afrika hükümeti, Güney Afrika'daki miras yetkilileri ve Robben Adası Müzesi ile herhangi bir danışmadan anahtarı açık artırmaya çıkarmayı düşünmesi akıl almaz bir şeydir, Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Nathi Mthethwa Cuma günü yaptığı açıklamada.

"Bu anahtar, Robben Adası Müzesi ve Güney Afrika Devleti'nin gözetimi altındaki Güney Afrika halkına aittir. Kimsenin şahsi malı değildir."

Mthethwa, "Anahtar, derhal geçerli olmak üzere gerçek sahiplerine iade edilmeli ve bu müzayede durdurulmalıdır" diyen Mthethwa, yetkililerle "açık artırmayı durdurmak ve anahtarın iadesini güvence altına almak için atılması gereken uygun adımları" tartıştığını da sözlerine ekledi. Güney Afrika'nın anahtarı”.

Müzayede evi buna cevaben, satıştan elde edilen gelirin Mandela'nın mezar yerinin etrafına bir anıt bahçesi ve müze inşa etmek için fon toplamak olduğunu söyledi.

Guernsey's başkanı Arlan Ettinger, The Associated Press'e verdiği demeçte, Mandela'nın en büyük kızı Makaziwe Mandela-Amuah, bahçenin inşasına yardımcı olmak için Mandela hatıralarının açık artırmasını düzenlemek için Guernsey's'e başvurdu.

Ettinger, “Mandela ailesinden bahçeyi yaratmalarına yardımcı olmak için birçok eşya satmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Açık artırmaya çıkarılacak 33 obje arasında Mandela'nın renkli gömleklerinden biri, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W Bush'un hediyeleri, Mandela tarafından imzalanmış ürünler ve sanat eserleri yer alıyor.

Eski hapishane hücresinin anahtarı, Mandela'nın Robben Adası gardiyanı Christo Brand tarafından satışa sunulan üç eşyadan biri.

Ayrıca Mandela'nın Brand'e yazdığı Güney Afrika anayasasının bir taslağını ve Mandela'nın kullandığı bir egzersiz bisikleti sağladı.

Ettinger, anahtarın uzun yıllardır Brand'in elinde olduğunu ve uluslararası alanda sergilendiğini söyledi. Ettinger, "Anahtar, insanlığın en kötüsünü ve en iyisini simgeliyor" dedi.

"Anahtar, Bay Mandela'yı ırksal baskıya karşı olduğu için kilitledi ve bu korkunçtu. Anahtar aynı zamanda onu serbest bıraktı ve mahkumdan Güney Afrika başkanına gitti ve dünya çapında milyonlarca insana ilham kaynağı oldu. Anahtarın satışının artık Mandela'nın mezarı çevresinde bir anıt oluşturmak için fon toplanmasına yardımcı olabileceği uygun görünüyor."