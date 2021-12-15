Avustralya'nın Restoranları, Kafeleri İşleri Doldurmakta Zorlanıyor

Avustralya'nın en büyük ikinci şehrinin sakinleri akşam yemeği ve içecekler için restoranlara akın ederken, Sarah Dennithorne yoğun Noel döneminde pizzacılarından bazılarını kapatmayı düşünüyor.

Melbourne, Ekim ayında dünyanın en uzun karantinalardan birinden çıktığından beri, Sal's Authentic New York Pizza'nın birkaç şubesini yöneten Dennithorne, mutfaktaki ve evin önündeki boş yerleri doldurmakta zorlanıyor.

Pandemiden önce her iş için kolayca 100 ila 150 başvuru alabiliyordu. Bugünlerde beş tane aldığı için şanslı.

Dennithorne, Al Jazeera'ya, "Melbourne'de 20 yıldır konaklama işletmelerini yönetiyorum ve hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Avustralya, yaklaşık iki yıldır süren karantina ve sınırların kapanmasından çıkarken, özellikle konaklama ve perakende sektörlerindeki birçok küçük işletme, büyük ölçüde pandemi sırasında sırt çantalı gezginlerin ve uluslararası öğrencilerin olmaması nedeniyle nitelikli personel bulmakta zorlanıyor.

Çarşamba günü Avustralya, ekonomiyi canlandırmak ve COVID-19 ile yaşamak amacıyla Mart 2020'den bu yana ilk kez aşılı öğrencilere ve göçmenlere sınırlarını açtı.

İstihdam web sitesi Seek bu ayın başlarında, konaklama ve turizm sektöründeki iş ilanlarının Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 arttığını ve iş başına başvuruların rekor düzeyde düştüğünü bildirdi.

Web sitesi, eksikliği “artan iş ilanı sayılarına, daha küçük bir yetenek havuzuna ve iş ilanı güvenliği konusunda her zamankinden daha bilinçli bir işçi ulusuna” bağladı.

Sidney'in ünlü Bondi sahilinde, kasaplığa dönüşen restoran Macelleria Bondi'nin sahibi Andrew Anthony, haftalardır çevrimiçi iş ilanları yayınlıyor, ancak çok az yanıt alıyor - ya da işe almayı başardıklarını işte gösteremediklerini görüyor.

Üniversite yaşındaki kızının yardımıyla, Anthony sonunda birkaç öğrenciyi yarı zamanlı olarak işe almayı başardı, ancak tüm boşlukları dolduramadı.

"Korkunç ve umutsuz oldu," dedi.

Endüstri dergisi Cafe Culture International'ın genel müdürü Sean Edwards, Al Jazeera'ya ağırlama işletmelerinin birçok insanın pandemi sırasında “başka bir iş bulmak” için sektörü temelli bıraktığını tespit ettiğini söyledi.

Avustralya Perakendeciler Derneği CEO'su Paul Zahra, Al Jazeera'ya perakende sektörünün de ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Zahra, "Pek çok işletme, fiziksel mağazalarından ticaret yapamadıklarında, yeniden açılış için yetersiz personel bırakan Delta karantinaları yoluyla mevcut personelini elinde tutmakta zorlandı ve iki ay sonra da devam eden bir zorluk olmaya devam ediyor." Dedi.

Melbourne Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Michael Coelli, Al Jazeera'ya özellikle perakende ve konaklama sektörlerinin geçici vize sahiplerine bağımlı hale geldiğini söyledi.

Coelli, "Bu tür bir işi yapacak yeterli sayıda işçi yok" dedi. "Avustralya'da oldukça büyük olan endüstriler, çok sayıda yarı vasıflı veya vasıfsız insan gerektiriyor ve bizde buna ille de sahip olmadık. Talebi doldurmak için çok sayıda göçmen, bu uzun süredir devam ediyor.”