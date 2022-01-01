Aksaray'da Trafik Kazası Bir Ailenin Yok Olmasına Sebep Oldu

Aksaray'da meydana gelen korkunç olayda iki otomobil kafa kafaya çarpışmış ve 7 kişi de hayatını kaybetmişti. Korkunç kaza hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı ve otomobil sürücüsünün 2.43 promil alkollü olduğunun tespitinin gerçekleştiği öğrenildi. 60 yaşındaki gurbetçi Nuri Bal isimli otomobil sürücüsünün alkollü olduğunun tespitinin gerçekleşmesi dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Kazadan geriye kalanlar ise ailenin bir araya çektirmiş olduğu fotoğraflar oldu ve 6 kişilik Ergün ailesinin yeni yıl kutlamasından döndükleri açıklandı.

Kaza saat 00.30 da Aksaray'da merkeze bağlı olan Yeşilova Beldesi yolunun 15’inci kilometresinde yaşandı ve 47 yaşındaki İbrahim Ergün yönetimindeki otomobil ile 60 yaşındaki Nuri Bal yönetimindeki Almanya plakalı otomobilin kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

Meydana gelen kaza sonucunda her iki aracın hurdaya döndüğü açıklanırken otomobil sürücüsü İbrahim Ergün ile diğer sürücü Nuri Bal ve Ergün'ün 54 yaşındaki eşi Semiha, kızları 12 yaşındaki Rumeysa, 22 yaşındaki Ceyda Uğurlu, 19 yaşındaki Sümeyra ve 3 yaşındaki torunları Aysel Uğurlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza yerine çevrede bulunan vatandaşların yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ölen kişilerin cansız bedenlerinin sıkıştıkları yerden çıkarıldığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemeler sonrasında cenazelerin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldüğü paylaşıldı. Otomobil sürücülerinden alınan kan örnekleri de kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında incelendi ve çeşitli tetkikler yapıldı. Nuri Bal isimli sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda otomobilin karşı şeride geçtiği de aktarıldı. B6unun yanı sıra Ergün ailesinin kızların Cennet'in evinde yeni seneyi kutlamaları ardından evlerine dönmek için yola çıktıkları söylenildi. Katliama sebep olan kaza ardından aileden geriye kalanlar ise kızlarının doğum gününde çekilen aile fotoğrafları oldu.