Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenmedik faiz artırımı ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sayesinde piyasalar zirvede sabit kaldı. Bu durum söz konusu piyasaların istikrarlı ve yukarı yönlü bir seyir izlemesine neden oldu. Altın fiyatları haftaya olumlu bir başlangıç yaparak yatırımcıları sevindirdi. Gram altının fiyatı hafta başında yüzde 0,50'lik bir artış yaşadı.

Hafta boyunca altın yatırımcıları doların performansını yakından izleyecek. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli olay çarşamba günü saat 15:30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verisi. Bu verinin beklentileri aşması halinde yatırımcılar güvenli limanlara sığınabilir. Şimdi güncel altın fiyatlarına bakalım.

İSLAM MEMİŞ’İN GRAM TAHMİNİ

İslam Memiş gram altının fiyatı için rakam verdi. Altın ve Para Piyasaları uzmanı olan Memiş, önemli açıklamalarda bulundu.

Memiş'e göre gram altının fiyatı 2 bin 500 liraya ulaşacak. Memiş, 2024 yılı için resmi döviz kurunun ortalama 36,80 lira olmasının beklendiğini açıkladı. Ancak Memiş kişisel olarak dolar kurunun 40-45 lira arasında olacağına inanıyor. Bunun ışığında uzman isim dolar kuru için 40-45 lira seviyesinde gram altının ne kadar edeceğini sorguladı. Daha önceki videolarında da sürekli belirttiği gibi 2024 yılında 2.000-2.500 lira arasında değişen fiyatlara şahit olacağımızı öngörüyor.

11 EYLÜL 2023 GÜNCE ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 1.926 TL'den başladı ancak şu anda 1.927 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde Gram altın da 1.656 TL'den başladı ve 1.664 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın ise 2.782 TL'den başladı ve aynı fiyatta sabit kaldı. Yine 11.449 TL'den başlayan Cumhuriyet altını da değişmedi. Son olarak Gram Gümüş 19,88 TL'den başladı ve şu anda 19,93 TL'den fiyatlandırılıyor.

Buna karşılık, Cuma günü işlemlerin kapanışında fiyatlar biraz daha farklıydı. Ons altın 1.925 TL, Gram altın 1.663 TL, Çeyrek altın 2.789 TL, Cumhuriyet altını 11.450 TL ve Gram Gümüş 19,69 TL'den fiyatlandı.