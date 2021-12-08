Elizabeth Holmes Yanıltıcı Yatırımcıları Yalanladı

Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, dolandırıcılık suçlamalarına karşı savunmasında verdiği ifade sona yaklaşırken, çapraz sorgu sırasında kan testi başlangıcı hakkında yanıltıcı açıklamalar yapmayı reddetti.

Eski Theranos yatırımcıları, Holmes'un onları şirketin teknolojisinin ABD ordusu tarafından sahada kullanıldığına inanmalarına yol açtığına dair duruşmada ifade verdi. Savcı Robert Leach'in sorgusunda Holmes Salı günü yatırımcılara bu tür açıklamalar yapmadığını ve bunların doğru olmayacağını söyledi.

Holmes, tanı testlerini yeniden icat etmeye yönelik iddialı oyunuyla Silikon Vadisi'nde ün kazandı. Ancak, Theranos'un teknolojisini hastaları ve yatırımcıları bilinçlendirmek için abartmakla suçlanan San Jose, California mahkemesinde üç aydır yargılanıyor.

Bir zamanlar 9 milyar dolar değerinde olan Theranos, Wall Street Journal'ın 2015'ten başlayarak cihazlarının kusurlu ve yanlış olduğunu öne süren bir dizi makale yayınlamasının ardından çöktü. Holmes, kürsüde Theranos'un kan testini daha ucuz ve daha erişilebilir hale getirecek minyatür bir cihaz hedefine ulaşabileceğine inandığını söyledi.

Holmes, Theranos'la ilgili bir Wall Street Journal hikayesini bozma girişimleri gibi bazı eylemlerini, şirketin ticari sırlarını korumayı amaçladıklarını söyleyerek açıkladı. Leach, Holmes'u, Theranos'un Walgreens'ten üçüncü taraf kan testi makinelerini kullanmasını engellemeyi haklı çıkarmak için kullandığı bu iddia hakkında sorgulayacağını söyledi.

Eczane zinciri, bazı mağazalarında kan testleri sunmak için Theranos ile bir ortaklık kurdu. Holmes'un avukatı, savunma davasının bu hafta sonuçlanmasının beklendiğini söyledi.