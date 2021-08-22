Erdoğan'dan AB Konseyi Başkanı Michel’e Afgan Göçmeni Mesajı!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk, Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile önemli telefon görüşmeleri yaptı. Johnson ile Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmede ülkemizin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Kabil Havaalanı’nın gerekli güvenliği sağlamak sorumluluğunu alması durumunda devam ettirebilecekleri belirtildi.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Michel ile yaptığı görüşmede de Avrupa Birliği'nin Afganistan'a, Afgan halkına ve Afganistan'a komşu olan ülkelerde özellikle İran'a yardım etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin hali hazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı açıklanırken ilave bir göç yüzünün kaldırılamayacağı da ifade edilen konular arasında yer aldı.

Konu hakkında açıklamalar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleşti ve Afganistan'daki gelişmeler, göç meselesi ve Türkiye Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususlar başta olmak üzere çeşitli bölgesel konular görüşüldü.

İran ve Afganistan’da gerekli olan tedbirlerin alınmadığı durumunda yeni göç dalgasının kaçınılmaz bir durum olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afgan düzensiz göçünün bir kriz haline dönüşmeden önce başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiği hakkında da açıklamalar yaptı.

Afgan düzensiz göçünün yeni oluşabilecek insani trajedilere neden olmaması adına Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiği hakkında açıklamalar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşlarının mali katkılarını arttırılması gerektiğini söyledi ve bu şekilde göç baskısının azaltılabileceğini açıkladı. Aynı zamanda Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun olmaması durumunda bütün ülkeler için ciddi bir meydan okumanın gerçekleşebileceğini dile getirdi.