Genel Müdürlük Duyurusu Yapıldı, 3 Bankadan Kredi Notu Düşük Olan Kişilere Artık Hemen Onaylı Nakit Kredi Verilecek. Başvuru yapacak olan kişiler hemen destek kredisini kullanabilecekler. Son dakika bankalar üzerinden destek kredisi ile ilgili açıklamalar geldi. İşte detaylar...

TEB, Finansbank ve Aktifbank düşük kredi notuna kredi kampanyası başlattı. Sizde bu bankalardan düşük kredi notuna ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olmanız durumunda aynı gün içinde kredinizi kullanabileceğinizi de söylemek istiyoruz. Peki, bu bankalara nasıl başvuru yapılmalı şimdi sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Bir bankaya gidip ihtiyaç kredisi başvurusu yapacağınızı söylerseniz banka sizi sorgulamaya alacaktır. Banka sorgulaması sonrasında kredi notunuza göre kredi onayı verilecektir. Bankalar genel olarak 1100 ve üzerinde olan kişilere kredi verme taraftarlarıdır. Sizde bu kredi notunun altındaysanız her bankadan maalesef kredi alamazsınız. Bu durumda bazı bankalar özel kredi kampanyaları yapmaktadır. Bu bankaların verdikleri kredi kampanyalarında da şartlara uygun olmanız durumunda hemen onay alabilecek ve kredi kullanımı yapabileceksiniz. Son günlerde yapılan kredi kampanyalarından TEB, QNB Finansbank ve Aktifbank’ta güncelleme yapmış ve kredi notu yüzünden para ihtiyacı olanlara belirli şartlar durumunda kredi vereceklerini açıklamışlardır.

Aktifbank Düşük Kredi Notuna Kredi Başvurusu

Aktifbank ilk olarak PTT üzerinden emekli olan kişilere kredi veren bankalardan birisiydi. Daha sonra kredi notu düşük olan kişilere de kredi imkanı tanımak için nkolay adında bir internet kredisi kampanyası başlattı. Bu kredi kampanyasına internet üzerinden başvuru yapabiliyor ve 40.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabiliyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan sonra kredi onayı aldığınızda banka temsilcileri size gelecek ve adresinizde kredinizi kullandıracaklardır.

Ayrıca PTT üzerinden emekli maaşı alan emeklilerde bu bankanın emekli kredisi başvurusunda bulunabilirler ve 60.000 TL kredi kullanabilirler. Her iki yerde de 36 ay vadeli olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Düşük Kredi Notuna Kredi Başvurusu

Düşük kredi notu olan ve bankalardan kredi alamayan müşterilere QNB Finansbank 10.000 TL’ye kadar kefil ile kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusunu sadece banka şubelerinden yapmanız gerekiyor. Banka şubelerine kefiliniz ve evraklarınız ile gittiğinizde 10.000 TL 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Eğer bu tutarın üzerinde bir kredi talebiniz varsa bankaya ipotek vermeniz gerekmektedir. İpotekli ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında kredi başvurusu yaparak verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar kredi kullanabilirsiniz. Bu kredileri kullanırken alacağınız kredi limitini ödeyebilecek bir gelir belgenizin de olması gerekiyor.

TEB Düşük Kredi Notuna Kredi Kampanyası

TEB bankası da düşük kredi notu olan kişilere 10.000 TL’ye kadar kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu için banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmanız gerekli. Çünkü internet ve SMS ile kredi başvurusu yaparsanız sistem düşük kredi notunuz olduğu için direk red cevabı verecektir. Banka şubelerinden evraklarınız ile birlikte kredi başvurusu yaparsanız anında onay alacaksınız. Kredi kullanacak olan müşterilerin en az 3 aylık sigortalı bir işte çalışıyor olmaları gerekmektedir.