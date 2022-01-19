Son Dakika: TBMM Kararı İle Emekliye 10.000 TL Ek Ödeme Var

Emekli olan vatandaşlar için son dakika, yeni bir haber geldi. Meclisten geçen nakit kampanyası için kamu bankaları, emekli olan kişilere on bin TL ödeme yapacak. Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, 10000 TL'ye kadar devlet destekli, nakit kredi kullanabilecek. Acil ihtiyacı olan yemekler için yapılacak olan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden de yapabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, 10000 TL'ye kadar devletin vermiş olduğu destek ile birlikte sizlerde kredi kullanabiliyorsunuz. Emekli olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda ve emekli maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda hemen onay alabilir.

Nakit kullanacak olan vatandaşlar, daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullandığınız varsa bile hemen başvurularını gerçekleştirerek, acil durumlar için kullanabilecekleri 10.000 TL'ye kadar limitlerde nakit kredi alabiliyor. Başvuru yaptıktan sonra kredi başvurusu, sizin maaşınıza göre verileceği için emekli maaşınızın yüksekliğine göre, 10000 TL'ye kadar ödeme alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.

Başvuru

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyadan, nakit ihtiyacı olan kişiler 10 bin TL kullanmak istiyorlarsa kendi maaş hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. Almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yapabilir veya bankaların mobil uygulamaları üzerinden istediğiniz zaman nakit başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bu işlemleri yapamayan kişilere en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlikleriyle birlikte giderek devlet destekli krediler hakkında bilgi alabilir ve kredi kullanabilir. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine girebilir veya müşteri hizmetleri numaralarını arayarak, kampanyalar hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Emekli maaşınızı ilk defa bu bankalara taşıyacak olan kişilere emekli maaşını taşımaları durumunda yüksek limitli ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanabilir. Ayrıca emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerinden birisini taşımanız durumunda 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan vatandaşlar, 750 TL'ye kadar emekli promosyonu da alabilecektir.