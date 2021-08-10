Gelir belgesiz 50000 TL kredi kampanyası başladı, gelir belgesi istemeden 50000 TL'ye kadar kredi rekor kırdı

İhtiyaç kredilerinde en çok kullanılan kredi kampanyası gelir belgesiz kredi kampanyasıdır. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankalardan hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz. Krediler genellikle banka şubelerinden kimlikle veya bankanın internet bankacılığı üzerinden online olarak verilmektedir. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin daha önceki banka çalışmalarının iyi olması gerekiyor. Yapılan bu banka, çalışmalarında, düzenli ödemeler yaparsanız kredi notunuz da yükselecektir. Kredi notu 1300 ve üzerinde olan kişiler gelir belgesiz 50000 TL kredi kullanabilirler. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabileceğiniz hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Enpara Gelir Belgesiz 50.000 TL Kredi

Enpara gelir belgesiz 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri, bankadan Online olarak kullanabilirler. Bu banka, ülkemizde dijital banka olarak hizmet verdiği için şubeler üzerinden işlem yapmıyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka müşterisi olması, banka müşterisi olmayan kişilerinde adreslerinde kredi kullanımı yapılmaktadır. Kredi notu yüksek olan kişiler, 50000 TL'ye kadar bu banka üzerinden gelir belgesiz olarak kredi kullanabilirler.

TEB Bankası 50.000 TL Kredi Gelir Belgesiz

TEB, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerde, SMS atarak hemen ne kadar onay alacaklarını görebilir. Onay aldıktan sonra da kredilerini gelir belgesiz olarak banka şubelerinden kullanabilirler. Kredi başvurusu için en az 1200 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması gerekiyor. TEB Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu için SMS atmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj atarak hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında onay alan müşteriler kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanabileceklerdir

ING Bank 50.000 TL Belgesiz Kredi Başvurusu

ING Bank gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapacak kişiler internet bankacılığını kullanabilirler. Bu bankadan bir hesabınız varsa ING Bank mobil uygulamasına girerek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz ve 50000 TL kredi başvurusu yapacak kişiler, ayrıca banka internet sitesi üzerinden de işlem yapabilir. Banka, kişilerin kredi notuna göre, faiz oranı da uygulayacaktır. 50000 TL gelir belgesiz kredileri kullanırken en fazla 36 ay vade yapabilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL Gelir Belgesiz SMS Kredi Başvurusu

Gelir belgesiz 50000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. 32 80 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, gönderim yaparsanız, 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Kredi onayı alan kişiler en yakın banka şubesinden sadece kimliklerini verip, kredi kullanabilirler. 36 ay vadeli ve 3 ayı ertelemeli kredilerinizi, Denizbank şubelerinden kimlikle alabilirsiniz.