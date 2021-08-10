TEB, İş Bankası ve QNB Finansbank 40.000 TL kredi başlattı

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapan bu üç banka üzerinden kredi onayı almak istiyorsanız, belirlenen banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Teb Bankası iş bankası ve QNB Finansbank, 40000 TL kredi kullanacak olan kişilerin başvuru yaptıkları durumunda kimlik numaraları üzerinden bir sorgulama yapar ve bu sorgulamada, kredi notu yüksekse onay verir.

Kredi onayı alabilmeniz için en az 1200 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması, diğer bankalardaki ödemelerinizde de bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Belirtilen bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, vereceğimiz bu üç banka üzerinden kolay bir şekilde kredi başvurusu yaparak, 40000 TL'ye kadar kredi kullanabilir. 36 ay vade yaparak, uzun vadelerde kredinizi ödeyebilirsiniz. Aldığınız bu kredilerde, ayrıca diğer bankadaki olan kredi kartı ve varsa, ihtiyaç kredisi borçlarınızı da kapatabiliyorsunuz.

TEB 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu TEB Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız, bankaya sms atarak hemen ne kadar onay aldığınızı öğrenebiliyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya TC kimlik numaranızı yazarsanız ve mesaj gönderme numarasına da 44 66 yazarsanız, bu bankanın SMS kredi başvurusunu yapmış olacaksınız. 5 dakika olmadan sizlere kredi sonucu mesaj attığınız cep telefonunuza gelecek ve kredi onayı almanız ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı sizlere söyleyeceklerdir. Kredi onayı alan müşteriler en yakın banka şubesine giderek kredilerini kullanabilirler.

İş Bankası 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

İş bankası üzerinden 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve bu bankada bir hesabınız varsa, şubelere gitmeden iş cep uygulamasına girerek düşük faiz oranlı kredi kullanabilirsiniz. Kullanacağınız bu kredilerde banka internet bankacılığı üzerinden işlem yapacağı için kredi masrafı almayacaktır. İş cep uygulaması üzerinden yapacağınız 40000 TL kredi başvurusunda, daha 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kredi taksitlerini yapabiliyorsunuz. Onay alan müşterilerin kredileri hemen iş bankası hesaplarına yatacaktır. Ayrıca bu bankanın şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi götürüp, 40000 TL'ye kadar kredi onayı alabiliyorsunuz.

QNB Finansbank 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

2021 yılında sürekli olarak kredi kampanyalarını güncelleyen bankaların başında Finansbank gelmektedir. 40000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsanız, banka kredi notunuz yüksekse bu bankadan SMS atarak, ne kadar onay alacağınızı öğrenebilirsiniz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atarak, Finansbank, SMS kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvuru sonucu 5 dakika olmadan sizin mesaj attığınız cep telefonunuza gelir. Onaylanan krediyi de en yakın banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar bir bankada ödeme tablosu, sizlere oluşturmaktadır. Ayrıca kredilerde, ara ödeme ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme gibi kredi imkanları da sizlere sunuluyor.