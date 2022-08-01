Gelir Belgesiz 3 Banka 10.000 TL Tutarında Ödeme Yapacak…

Gelir belgesiz ödemede üç banka açıklama yaptı. Gelir belgesine gerek kalmadan ihtiyaç kredisi için beklenen açıklama bankalardan geldi. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 10 bin TL ödeme yapılacak.

Alınan son dakika gelişmesine göre, Akbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası gelir belgesi şartı aramadan her vatandaşa 10 bin TL tutarında kredi kullandıracak. Her üç bankadan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar belirlenmiş olan kriterleri sağlamaları halinde başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından kısa bir sürede kredi sonucu bildiriliyor. Bankaların kredi kampanyası için katılım koşulları ve daha fazlası ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

Bankalar, vatandaşların belirlenen kredi politikalarına uygun olmaları halinde, Akbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası 10 bin TL tutarlı kredi imkânı sunacak. Başvuru için mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek. Gelir belgesine gerek kalmadan alınacak kredide 36 ay vade mevcut olup, 3 ay ertelemeli sunulacak.

Banka kredi notunun 1100 ve üzeri olması halinde başvuru yapılarak kredi alınabilecek. Nakit ihtiyacı olanlar için ilaç gibi gelmesi düşünülen kampanya için bankalar kolları sıvayarak vatandaşlara derman olacak.

Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank vatandaşlara düşük faiz oranlı 10 bin TL tutarlı ihtiyaç kredisi imkânı sağlıyor. Katılım sağlayarak başvuru yapılması halinde 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Başvuru yapabilmek için Akbank üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Banka tarafından sağlanan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için SMS yöntemini kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde başvuru yapılarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yaparak işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi yazdıktan sonra boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını 4425 nolu numaraya mesaj atarak gönderebilirler. Kısa bir sürede kredi bilgileri ilgili kişiye gelecek ve onaylanmış kredi tutarı hesaba aktarılmış olacak.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası tarafından verilen kediye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ilk ödemelerini 3 ay sonra yapabilecek. Toplam vade ise 36 ay olarak belirlenmiş. Vade seçeneklerini uygun bulan vatandaşlar kampanyaya katılım sağlayabilir. Bunun için en yakın Garanti Bankası şubesine giderek gelir belgesi ile beraber başvuru işlemlerini yapabilirsiniz. Başvuru işlemleri sonucu düşük faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.