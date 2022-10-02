TC Kimlik Numarasının Son Rakamları: 0-2-4-6-8 Olanlara 50.000 TL Nakit Para Ödemeleri Bugün Sabah Başlayacak!

Tc kimlik numarası üzerinden 50000 TL'ye kadar nakit para ödemeleri almak isteyen vatandaşlar, Ekim ayı içerisinde yapılacak olan kampanyalara katılarak, rahat bir nefes alabilecekler. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilecek olan vatandaşlar için QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kampanyada kimlik numaralarına göre ödemeler yapılacağı açıklandı. Tc kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almaları durumunda şartlara uygun olarak da hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz.

Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri yapılacağı da resmi olarak açıklandı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, cep telefonları üzerinden SMS atarak da 5 dakika içerisinde kredi onayı vermektedir.

QNB Finansbank kredi başvurusu!

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, hızlı bir şekilde işlemlerini yapmak istiyorlarsa, 50 30 numarasına, TC kimlik numaralarını göndererek, mesajda, başvuru yapma imkanından faydalanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz mesajla başvuru sonrasında kredi imkanı sağlanan kişiler banka şubelerine giderek gibi, onaylanan tutar kadar kredileri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar içinde başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi olabileceğini de söylemek isteriz. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurularını ayrıca, en yakın Finansbank şubesine giderek kolay bir şekilde sadece kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak da yapabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu!

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, internet bankacılığı internet sitesi, cep telefonları üzerinden SMS atarak veya müşteri hizmetleri numaralarını arayarak, oturdukları yerden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. 50000 TL kadar onay alabileceğiniz bu kampanyalardan sizlerde faydalanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinize hemen yapabilecek ve onaylanan bu kredilere hesaplarımıza yatırarak da hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.