Gece haberleri geldi! Emekliye 12.000 TL 23.000 TL ve 54.000 TL Ödemeleri duyuran Banka müdürü oldu

Emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz kredi paketleri, bu gece itibariyle duyuruldu. QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankasi ve Akbank tarafından yapılan duyuruda, 12000 TL 23000 TL ve 54000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlara gelir belgesiz olarak kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalarda bankalar kendi limitlerine göre, ihtiyaç kredisi verecek ve vermiş oldukları tüm kredilerde, emekli maaşını kendi bankasından alması durumunda 36 ay vadeli ödeme yapacağını açıkladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

QNB FİNANSBANK 12000 TL

QNB Finansbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden, yapacakları işlemlerde 12000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabiliyor. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan emeklilere 5 dakika içerisinde kredi işlem sonucu veriliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Finansbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan krediyi hemen görebilirsiniz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda daha çok yaş kredisi başvurusunda bulunacak, onaylanan kredi hesaplarımıza yatırarak hızlı bir şekilde kullanacaksınız.

AKBANK 23000 TL

Akbank üzerinden 23000 TL emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden 23000 TL gelir belgesiz kredi kullanacak olan kişiler, hesapları üzerinden alacakları şifreyle birlikte Atlanta, Red uygulamasına giriş yapabilir veya Akbank İnternet Şubesi üzerinden kredi kullanabilir.

YAPI KREDİ BANKASI 54000 TL

54000 TL, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ne kadar ona yazdığınızı görebilir, onaylanan krediyi de en yakın banka şubesine giderek kullanabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, emekli maaşını, yazın ve bir boşluk bırakarak doğum tarihini de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri durumunda Emekli Kredisi kampanyasına, başvurularını kısa mesaj ile yapacaklardır.