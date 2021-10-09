Gece gelen Haberle Emekliye Ekim Ayında 500 TL Zam!

Ekim ayında emekli maaşlarındaki ek ödeme miktarları artacak ve emekli maaşı en az 500 TL zamlı olarak ödenecek. Düzenlemenin hayata geçmesi için yalnızca sayılı günler kaldı. SGK, SSK, Bağ-kur ve memur emeklileri için Ekim ayında 500 TL zam yapıldı. Emekliye 2021 yılı içinde verilen bayram ikramiyesi, çeşitli banka promosyonları ve Temmuz ayı zammı ile rahatlatan bu haberler, bir yenisi ile güncellendi. Emekliler bu halde maaşlarını 500 TL zamla alacak.

Gece yarısı açıklanan duyuru ile bütün emeklilere verilecek zam tutarı en az 500 TL olacak. Yani SSK, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi birbirinden ayırt edilmeksizin Ekim ayında herkese en az 500 TL zam yapılacak. İntibak yasası ve seyyanen uygulanacak zam ile emeklilerin maaşları çok ciddi bir düzeyde iyileştirilmiş olacak.

TÜED yani Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün konu ile ilgili olarak bazı açıklamalar yaptı. Buna göre zorlu şartlarda yaşayan bütün emekliler için çalışmaların gelecek vaat ettiği ve ilerlemeye de devam edeceği belirtildi.

Ekim Ayı ile Emekliye Yapılan Ek Ödeme Tutarları Artıyor

Milyonlarca emekli maaşlarını zamlı olarak alabilmek için Ekim ayını bekledi. Çünkü Ekim ayı itibari ile memur emeklileri alacakları maaşlarını da ek ödeme tutarları ile beraber alacak ve ek ödemeler de zamlı şekilde emeklilerin hesabına yatırılacak. Milyonlarca SSK, SGK Bağ-Kur ve memur emekli vatandaş, son dakika düzenlemesine göre seyyanen zam alacak. En az 500 TL’lik düzeyinde yapılacak olan zam, Ekim ayı maaşlarına eklenecek ve yansıtılacak. 2021 yılı ile bayram ikramiyesi, banka promosyonları ve Temmuz ayı zammı ile oldukça kazançlı bir yıl geçiren emekliler, son ek ödeme haberleri ile daha rahatlamış olacak.

En Düşük Emekli Maaşları Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılacak mı?

TÜED Başkanı Ergün, bütün emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesine ilişkin görüşmelerin hızla devam ettiğini belirtti. İntibak düzenlemesinin hayata geçmesi ile 2000'den öncesi ile 2000 yılı sonrası emekliler arasındaki maaş farkı eşitlenecek.