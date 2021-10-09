ABD Askerleri Eğitim İçin Tayvan'a Dönüyor

Tarihsel olarak ABD'nin Tayvan kuvvetlerinin eğitimi veya tavsiyesiyle ilgili ayrıntıları açıklamamış olan Pentagon, konuşlandırma hakkında özel olarak yorum yapmadı veya onaylamadı.

Pentagon sözcüsü, "Belirli operasyonlar, angajmanlar veya eğitim hakkında herhangi bir yorumum yok, ancak Tayvan'a destek ve savunma ilişkimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehdide karşı uyumlu olduğunu vurgulamak isterim." Dedi.

Tayvan Savunma Bakanlığı yorum yapmayı reddetti ve yalnızca "tüm askeri mübadelelerin yıllık planlara uygun olarak yürütüldüğünü" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü ABD askerleriyle ilgili haberler hakkında sorulan bir soruya, ABD'nin ikili ilişkilere zarar vermemek için Tayvan'la askeri ilişkileri ve silah satışını durdurması gerektiğini söyledi.

Rutin bir günlük brifingde yaptığı açıklamada, "ABD tarafı Tayvan meselesinin büyük hassasiyetini tam olarak kabul etmelidir" dedi.

Çin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacak” dedi.

Çin, Tayvan'ı dik başlı bir eyalet olarak görüyor ve adayı zorla almayı reddetmedi. Tayvan bağımsız bir ülke olduğunu ve demokrasisini ve özgürlüğünü savunacağını söylüyor.

Kaynaklar, eğitimin ne kadar süredir devam ettiğini söylemeyi reddetti, ancak Ocak ayında göreve başlayan Biden yönetiminden önce geldiğini öne sürdü.

En az bir Asya medya kuruluşu daha önce böyle bir eğitim hakkında haber yapmış olsa da, herhangi bir resmi ABD onayı, Pekin'in Tayvan yakınlarında kaslı askeri tatbikatlar yaptığı bir zamanda ABD-Çin ilişkilerini daha da kötüleştirebilir. Wall Street Journal Perşembe günü erken saatlerde kimliği belirsiz ABD yetkililerine atıfta bulunarak eğitimle ilgili ayrıntıları yayınladı.

Alman Marshall Fonu'nun Asya Programı direktörü Bonnie Glaser, Trump yönetimi sırasında özel harekat kuvvetlerinin eğitimiyle ilgili bir sosyal medya gönderisine dikkat çekerek, "Pekin'in bunun farkında olma olasılığını dışlamam" dedi.

"Bunu kamuoyuna açıklamak Çinlileri tepki vermeye zorlayacak ve muhtemelen bunu Tayvan üzerindeki baskıyı artırarak yapacaklar."

Temsilciler Meclisi Dışişleri'nin Asya alt komitesine başkanlık eden Demokratik Temsilci Ami Bera'ya, bir savunma konferansında konuşlandırmadan haberdar edilip edilmediği soruldu.

Bera, "Özellikle bu konuşlandırma değil, eğer buna konuşlandırma diyorsam. Sanırım orada özel operatörlerimiz ve başkaları var ve geçmişte orada eğitim (Tayvan'ın) ordusu olan ve onlarla birlikte çalışanlarımız var." dedi.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde yer alan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, aynı olaya özellikle haberdar edilmediğini ve yalnızca kamuoyuna açık raporları gördüğünü söyledi, ancak "Aslında bu sayı yüzlerce olsaydı daha mutlu olurdum" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ın en büyük silah tedarikçisidir ve uzun süredir silah sistemleri konusunda bir dereceye kadar eğitim ve ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yapılacak bir işgale karşı ordusunu güçlendirmenin yolları hakkında ayrıntılı tavsiyeler sunmaktadır.

Çin askeri uçakları son günlerde Tayvan'ın hava sahasının çok dışına uzanan geniş hava savunma tanımlama bölgesinden defalarca uçtu. Ancak Çin, Tayvan hava sahasından kaçındı, ateş açılmadı ve Çin ile Tayvan uçakları arasında bilinen bir yakın görüşme olmadı. Tayvan hükümeti, Çin'in askeri tatbikatlarını kınadı ve adanın özgürlüğünü ve demokrasisini savunacağını söyleyerek, yalnızca Tayvan halkının geleceğine karar verebileceğinde ısrar etti.