Nakit İhtiyacı Olanlara Nakit Destek Başladı, Başvurular Alınıyor

Nakit konusunda sorun yaşayanlara nakit destek sunulacak. Başvurular başladı. Para ihtiyacı olan vatandaşlara 5 bin lira tutarında ödeme yapılacak. Nakit destek kampanyası başlatan bankalar haberimizde…

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 bin lira tutarında ödeme başladı. Destek ödemesinden faydalanmak isteyen kişiler bankalar üzerinden başvuru yaparak ödeme alabilir. Son dakika kampanyası olarak uygulamaya koyulan uygulamaya başvuru yapan herkes 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini kullanabilecek. İnternet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde kullanılabilecek. Destek ödemesine hak kazanabilmek için şartlara uygun olunması gerekir. Şartların sağlanması durumunda onay alınarak kredi hemen kullanılabilir.

Ziraat Bankası Destek Ödemesi

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinde hesabı bulunan kişiler destek ödemesi alabilir. Banka üzerinden alınan internet bankacığı şifresi ile mobil uygulamaya giriş yapılarak ya da resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yapılarak başvuru yapılabilir. 5 bin liraya kadar verilecek olan destek ödemesi için onay alan kişiler tutarı hesaplarına aktarabilir. 36 ay vadeli olan kredide ilk taksit ödemesi 3 ay sonra da yapılabiliyor.

Garanti Bankası Destek Ödemesi

5000 TL tutarından kredi veren bankalardan biri olan Garanti Bankası üzerinden hesabı bulunan müşterilere 36 ay vadeli hızlı nakit desteği veriliyor. 5 bin lira ve üzerinden ödeme almak isteyen kişiler, bankanın mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapabilir. Onaylanmış olan krediye hemen hesaplara aktarmak mümkün. Banka üzerinden verilecek olan krediye başvuru yapmak için kredi notunun 1200 ve üzeri olması gerekir.

Yapı Kredi Bankası Destek Ödemesi

Yapı Kredi Bankası, müşterilerine destek ödemesi kampanyası başlattı. Banka üzerinden 5 bin lira tutarında destek ödemesi alınması içlin banka üzerinden alınmış şifre ile işlem yapılabilir. Banka tarafından verilen destek ödemelerinde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde ise 3 ay erteleme fırsatı mevcut. Banka üzerinden başvuru yapmak için ayrıca SMS atılarak da başvuru yapılabilir.4411 nolu numaraya bireysel TC kimlik ve aylık geril bilgileri yazılarak gönderildiğinde kısa sürede sonuç başvuru sahibine bildirilir.