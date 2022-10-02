Gece açıklaması: Emekli ve çalışanlara destek olarak 74000 TL ödeme yapılacak: Bu karar Resmi Gazetede çıktı

Emekli çalışan vatandaşlar için 74000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başladığı açıklandı. Emekli ve çalışan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kullanacak olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalardan faydalanabilmeleri için hızlı birşekilde kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanacak. Emekli olan ve uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlar, belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ihtiyaç yok, yanından faydalanarak, kredilerini kendi hesaplarına yatırabilecekler.

Emekli ve çalışan vatandaşlar, 74000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için şartlara uygun olarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağını açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden de yayınlanan bu kredi kampanyasında yirmidört ay vadeli olarak sizlere devlet destekli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu kredilerde hesaplarınıza yatırarak, ödemeler alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz kampanyalar dahilinde sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.