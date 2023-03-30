Gece 12'den Sonra, Başvurular Alınacak, Cumhurbaşkanı Canlı Yayında Açıklamıştı, Başladı

Cumhurbaşkanı tarafından daha önce canlı yayında açıklanan ve emekli olan kişilere verilecek olan bu kampanyalar artık asgari ücret ile çalışan vatandaşlara da verileceği açıklandı. Ramazan Bayramı geleceği için bayrama parasız girmek istemeyen vatandaşlar için devlet destekli Kredi imkânlarından faydalanabilmelerine olanak sağlayacak olan Ziraat Bankası ve diğer iki kamu Bankası üzerinden sizler de düşük faiz oranları ile birlikte 50.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu işlemleri gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonuç alabileceksiniz.

Ramazan Bayramı için kullanabileceğiniz bu kredilerde emekli olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilecek ve bankalar üzerinden gerçekleştirilecek olan bu kredilerde de hesaplarınıza yapılacak olan ödemeler düşük faizli olarak devlet destekli olarak sizlere sağlanacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden İhtiyaç Kredisi olarak 50.000 TL'ye kadar devlet destekli Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların öncelikli olarak sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda bu bankalar üzerinden daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda gelir belgesiz olarak Kredi verilirken İlk defa kredi kullanacak olan kişilerin kimlik ve gelir belgesi istenmektedir. 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak için başvurunuzu bu bankalar üzerinden gerçekleştireceksiniz Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasına da istemektedir.

3 kamu Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmek için banka şubelerine kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilir veya bankaların internet sitesine girerek ön onay alıp almadığınızı görebilirsiniz.