Gazeteciler Keşmir Basın Kulübü'nün 'Zorla Ele Geçirilmesini' Kınadı

Gazeteciler, Hindistan yönetimindeki Keşmir'de yerel yönetimin sözde yardımıyla bağımsız bir medya kuruluşunun bir grup gazeteci tarafından "zorla ve yasadışı olarak ele geçirilmesini" kınadılar.

Giden KPC üyeleri, Cumartesi günü bir grup gazetecinin bölgenin ana şehri olan Srinagar'daki KPC yönetiminin ofisine baskın yaptığını ve kendilerini "geçici" görevde ilan ettiklerini söylüyorlar.

"15 Ocak'ta, yönetimin COVID artışı nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan ettiği gün, bir grup gazeteci kulüp ofisine baskın yaptı ve ofis üyelerini rehin alarak kulübün kontrolünü zorla ele geçirdi. KPC'den ayrılan KPC yetkilileri yaptığı açıklamada, bu hareketi "yönetim tarafından tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirerek, bu son derece kınanabilir ve tamamen yasa dışı hareket için önceden çok sayıda polis ve paramiliter personel görevlendirildi" dedi.

“Bir grup gazetecinin kendilerini 'geçici bir organ' olarak atadığı bu hareket, medeni, yasa dışı, anayasaya aykırı ve emsalsizdir.”

2018 yılında kurulan Keşmir Basın Kulübü (KPC), en az 300 gazetecinin üyesi olduğu Himalaya bölgesindeki en büyük bağımsız medya kuruluşudur.

Tartışmalı hareket, Keşmir'deki basının artan kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu ve ifade özgürlüğünün saldırı altında olduğu bir zamanda geldi. Keşmirli gazeteciler yaptıkları işlerden dolayı sıklıkla sorgulanıyor ve suçlanıyor.

5 Ocak'ta, yerel bir portalı olan 26 yaşındaki bir gazeteci Sajad Ahmad Dar, sosyal medya hesaplarında bir protesto videosunu paylaştığı için tutuklandı ve tutuklandı.

'Yasadışı ve keyfi'

Hareket, hükümetin huzursuz Himalaya bölgesindeki basının işleyişine müdahale etme girişimi olarak görülüyor.

Yerel medya organları, devralma konusundaki dehşetlerini dile getirerek, bunu “yerel yönetimin açık desteğiyle KPC'nin yasadışı ve keyfi olarak devralınması” olarak nitelendirdi. Bölgedeki bazı gazeteciler öfkelerini sosyal medyadan dile getirdi.

“Srinagar'da yerel yönetim tarafından sağlanan bir dizi 'gazeteci', polis ve paramiliter birliklerin hazır bulunduğu zor kazanılmış #Kashmir Basın Kulübü'nü ele geçirdi ve seçilmiş bir organı dışarı attı. Kıdemli gazeteci Parvaiz Bukhari Twitter'da yazdı, gazetecilerin savaşan bölgede çalıştığı hakim iklim hakkında çok şey ortaya koyuyor.

Hindistan Editörün Loncası yaptığı açıklamada, KPC'nin "zorla ele geçirilmesini" kınadı ve bunu bölgede "basın özgürlüğünü boğmaya yönelik devam eden eğilimin tezahürü" olarak nitelendirdi.