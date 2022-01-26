Gates Vakfı, Yönetim Kuruluna Bir Milyarder ve Bir Barones Ekledi

Bill Gates ve Melinda French Gates, geçen yıl ayrıldıklarını açıkladıktan sonra verdikleri sözü yerine getirerek, dünyanın en güçlü hayır kurumlarından biri olan 50 milyar dolarlık vakfının kontrolünü ellerinden alıyorlar.

Gates Vakfı, mütevelli heyetine dört yeni üye ekliyor: İcra Kurulu Başkanı Mark Suzman; Zimbabweli milyarder Masiyiwa için çabalıyor; kar amacı gütmeyen sektörün en güçlü danışmanlarından biri olan Bridgespan Group'un kurucu ortağı Thomas Tierney; ve şu anda London School of Economics'in direktörü olan eski bir Dünya Bankası yetkilisi olan Minouche Shafik.

53 yaşındaki Suzman Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu üç derin bilgili ve saygın kişinin vakıf yönetim kuruluna katılmayı kabul etmesinden onur duyuyoruz." Dedi. "Küresel iş, hayırseverlik ve kalkınma genelinde inanılmaz bir etki geçmişi getiriyorlar."

Seattle merkezli vakıf, gelecekte dokuz üyeye kadar olabileceğini söyledi. “Toplumsal cinsiyet, coğrafya ve uzmanlık genelinde temsili geliştirmek için ilk listeye eklemeler hakkında görüşmeler devam ediyor.”

Yeni üyeler yönetim kurulunda Gates ve French Gates'e katılarak, daha önce küçük bir arkadaş ve aile çevresinden oluşan bir gruba bir çeşitlilik ölçüsü katıyor. Bunlar arasında Bill'in 2020'de ölen babası ve hayır kurumuna 30 milyar dolardan fazla bağış yapan Warren Buffett de vardı. Boşanmanın açıklanmasından kısa bir süre sonra, Berkshire Hathaway Inc. başkanı, “aktif olmayan bir rolü” olduğu için vakıftan ayrıldığını duyurdu.

Ancak 91 yaşındaki genç, uzun süredir çatışmalardan kaçınmaya çalışıyordu ve ayrıldığı sırada boşanma giderek daha sert hale geliyordu. Gates'in sadakatsizliği, ölü seks suçlusu Jeffrey Epstein ile bağları ve para yöneticisi Michael Larson'ın zehirli bir çalışma ortamı işlettiği iddiaları hakkında övücü olmayan raporlar ortaya çıktı.

Vakıf, eski çiftin önümüzdeki birkaç yıl içinde 50 milyar dolarlık bağışa 15 milyar dolar ekleyeceğini açıklayarak, çalışmaya devam etmesini sağlamak için önlemler aldı ve bir nükleer seçenek ekledi: ikisi birlikte çalışamadı.

57 yaşındaki French Gates, ayrılırsa, vakfın bağışından ayrı olan hayırsever çalışmaları için 66 yaşındaki Gates'ten para alacak. Gates, şirketlerdeki milyarlarca dolarlık hisseyi, kendi hayırsever yatırım şirketi Pivotal Ventures'ı kuran French Gates'e şimdiden devretti.

Vakıf, yılda milyarlarca dolarlık hibe ile dünya çapında sağlık, cinsiyet ve eğitime odaklanarak faaliyet göstermektedir. Hayırsever dünya, yeni bir yönetim kurulunun - organizasyonun yönetim organının - verme yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği konusunda spekülasyon yapıyor.

İlk duyuru, aynı zamanda, büyük para hayırseverliği dünyasında bir sorun olan artan çeşitliliğe yol açacağı beklentilerini de artırdı. Decolonizing Wealth Project'in kurucusu Edgar Villanueva, bunun küresel etkisi nedeniyle Gates Vakfı için özellikle önemli olduğunu söyledi. Bu ay, "Dünyada yaptıkları, endüstri için büyük bir yönlendirici oluşturuyor, bu yüzden tüm gözler onların üzerinde" dedi.