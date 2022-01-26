ABD ve Katar Liderleri Avrupa'nın Enerji Endişeleri Arasında Bir Araya Gelecek

Katar Emiri, Beyaz Saray'a göre, Avrupa'ya gaz tedarikiyle ilgili endişeler arasında, 31 Ocak'ta ABD Başkanı Joe Biden ile küresel enerji güvenliği de dahil olmak üzere bir dizi konuda görüşecek.

Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin Biden'ın geçen yıl göreve başlamasından bu yana ilk Beyaz Saray ziyareti, Washington'un enerji üreten devletlerle görüşmesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Avrupa'ya potansiyel bir arz yönlendirmesi yapmasıyla gerçekleşti.

Pazartesi günü çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuyu en iyi sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) üreticisi Katar'ın dışişleri bakanı ile bir telefon görüşmesinde tartıştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Emir'in Biden ile görüşmesinin liderlere "küresel enerji kaynaklarının istikrarını sağlama" konusunu tartışma fırsatı sağlayacağını söyledi.

Diğer konular arasında “Körfez ve daha geniş Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve refahın teşvik edilmesi” ve “Afganistan halkının desteklenmesi” yer alacak.

Washington, Ukrayna sınırına 100.000'den fazla asker yığmış olan Rusya'nın komşusunu işgal ederek, Kremlin'in Avrupa'ya Rus gazı dağıtımını durdurmasına yol açacak ABD ve Avrupa yaptırımlarını tetiklemesinden endişe duyuyor.

Küresel gaz arzı zaten kısıtlı ve Katar enerji sevkiyatları, kolayca kırılamayacak uzun vadeli tedarik sözleşmelerine kilitlendi.

Associated Press haber ajansına konuyla ilgili iç müzakereler hakkında konuşan üst düzey bir Biden yönetim yetkilisine göre, AB Rusya'daki kesintiyi telafi etmek için yalnızca "çok sayıda kaynaktan daha küçük hacimlerde" alternatif gaz kaynakları bulabilecek. anonim olma durumu

Qatar Airways-Airbus anlaşmazlığı

Şeyh Tamim'in ziyareti, Doha'nın ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi için 2020 anlaşmasına yol açan müzakerelere ev sahipliği yapmasından bu yana güçlenen Washington ile ilişkiler üzerine inşa etmeyi amaçlıyor.

İki kaynağın Reuters haber ajansına verdiği demeçte, iki liderin küresel güçlerin Doha'nın bağları olan İran ile 2015 nükleer anlaşmasını kurtarma çabalarını ve Yemen'deki savaşı sona erdirme çabalarını da görüşmeleri bekleniyor.

Emir'in Washington gezisi, Qatar Airways ile ABD'li uçak üreticisi Boeing'in rakibi olan Avrupalı Airbus firması arasında giderek artan bir anlaşmazlığın ortasında gerçekleşti.

Airbus, Katar havayolunun üreticiye boya ve yüzey kusurları nedeniyle 600 milyon dolardan fazla dava açmasının ardından Qatar Airways'in jet uçağı siparişini iptal etti.