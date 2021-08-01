Garanti BBVA'dan Milyonlarca Öğrenciye Müjde! Öğrencilerin Hesaplarına Anında Yatırılıyor

Bu çerçevede yapılan açıklamada, "Her türlü okul, üniversite, kurs ya da dershane harcamalarınızın finansmanı için size öel eğitim kredimize hemen başvuru yapın; 36 aya kadar vade fırsatıyla ihtiyaçlarınız için geleceğinize ara vermeyin." ifadelerine yer verildi.

Garanti Bankası öğrencilerin yüzünü güldürecek bir destek kredisine daha imza attı. Kamu bankası söz konusu olan kredi için 36 aya kadar vade fırsatı sağladığını da duyurdu. Banka kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise Garanti Bankası şubelerine müracaat edebilir ve krediye yönelik ayrıntılı bilgiye sahip olabilirler. Öğrenciler Garanti Bankası tarafından sunulan kredi desteğinin ayrıntılarını yoğun bir ilgiyle araştırıyor. Kredi öğrencilere, 36 aya kadar vadeli bir şekilde, taksitli ya da Kredili Mevduat Hesabı olarak kullandırılacaktır.

Eğitim Kredisi İçin Gereken Belgeler Neler?

- Başvuru formu,

- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport,

- Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,

- Eğitimine yönelik belge ve fatura,

- Şube tarafından istenebilecek diğer belgeler

Kredi öğrenci, kursiyer velilerine, öğrencinin kursiyerin bu tür eğitim masraflarını üstlenen herhangi bir aile bireysine ya da düzenli ve sürekli gelir sağlamakta olan bir mesleği bulunuyorsa öğrenciye ödenecektir.

Garanti BBVA Eğitim Kredisine Başvurular Başladı!

Ülkemizin en büyük kamu bankalarından bir tanesi olan Garanti Bankası eğitim kredisi sayesinde yeni eğitim ve öğretim süreci öncesinde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını gidermek için hazırlıklara başladı. Öğrencilerin yapması gereken tek şey yalnızca başvuru işlemlerini gerçekleştirmek. Garanti Bankası eğitim kredisi faiz oranları da öğrencilerin rahat etmesi ve kolaylıkla bu krediden faydalanılması adına uygun düzeylerde işleyecek.

Öğrenciler kendi seçtikleri vade seçenekleri ile 0,50 ve 0,70 faiz oranları arasında kredi çekebilecekler. Garanti Bankası eğitim kredisi başvurularını banka şubelerine müracaat ederek, mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Limiti Ne Kadar?

Garanti Bankası eğitim kredisi kullanmak isteyen öğrenciler banka şubeleri üzerinden veya Online olarak başvuru işlemlerini yapabiliyorlar. Garanti Bankası'nın eğitim kredisinde alt limit 6 bin TL olurken üst limitte 11 bin TL olarak belirlendi. Kurban Bayramı ardından hemen başvurular alınmaya başladı. Krediye yaptığınız başvuru işlemlerinin ardından sonuç anında cep telefonunuza iletiliyor. Kredinizin onay alması halinde ise bankadan talep ettiğiniz kredi tutarı hemen hesabınıza yatırılıyor.