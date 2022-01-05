Garanti BBVA’dan İlk Kez Kredi Kullanacaklara Fırsat Geldi. Garanti BBVA duyurdu. İlk kez kredi kullanacaklara 10.000 TL ödeme yapılacak. Başvuru şartları belli oldu. Detaylar haberimizde… Garanti BBVA ilk kez kredi kullanacak vatandaşlara 10.000 TL’ye kadar kredi verileceğini duyurdu. İlk kez kredi kullanacak vatandaşlar ihtiyaç kredilerine Garanti Bankası üzerinden çekebilecekler.

Garanti Bankası’nın ilk kez kredi çekeceklere özel olarak yapmış olduğu bu kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişilerin başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirilecek. Daha önce hiçbir bankadan kredi çekmeyen vatandaşlar Garanti Bankasının bu 10.000 TL’ye kadar olan kredisinden yararlanabilecekler.

0 puanlı olan, daha önce kredi kullanmayan bu kişiler için yapılan kampanya vatandaşlara düşük faizlerle kredi çekme imkanı sunacak. Böylelikle daha önce kredi çekmeyen vatandaşların düzenli ödemeleri halinde kredi notları da yükselmiş olacak ve aynı zamanda da nakit ihtiyacı olan vatandaşların nakit ihtiyaçları giderilmiş olacak.

Garanti BBVA 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankalardan kredi almak isteyen vatandaşların genellikle belli bir puanın üzerinde kredi notlarına sahip olmaları gerekiyor. Kredi notu belli bir seviyenin altında olan kişiler kredi onayı alamamaktalar. 10.000 TL ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bu krediyi Garanti şubelerinden çekebilecekler. Kredi notu uygun olan kişiler banka şubelerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurularını yapabilecekler. 0 kredi puanına sahip olan kişiler de Garanti Bankalarının şubelerine giderek orada kimlik belgeleriyle ve çeşitli istenen belgeleri bankaya sunarak kredi başvurularını yapabilirler. Genellikle gelir belgesi kredi puanı olmayan kişilerden istenmektedir.

Garanti Bankası şubelerine giderek başvuru yapan kişiler 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisinden onay almaları halinde aynı gün içerisinde yararlanabilecekler. Garanti Bankası kredi alacak kişiler için bazı şartlar belirlemiş durumda. Kredi çekecek kişilerden genellikle gelir belgesi beyanı istenmektedir.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Garanti Bankasından ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşların belirli şartlara uygun olmaları da gerekiyor. TC vatandaşı olan ve 18 yaşını geçmiş olan vatandaşlardan sigortalı olarak çalışmaları da bekleniyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerin son 90 gün içerisinde sigortalı olarak çalışıyor olmaları gerekiyor. 90 günden az çalışan kişilerin kredi onayı almaları mümkün görünmüyor