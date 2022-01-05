Bankalar Ev Hanımlarına ve Çalışanlara 3000 TL Verileceğini Duyurdu, Son Dakika Haberi Geldi!

Bankalar Ev Hanımlarına ve Çalışan Hanımlara 3000 TL Ödeneceğini Duyurdu. Bankalardan hanımlara müjde geldi. Bankalar ev hanımlarına ve çalışan hanımlara 3000 TL ödeme yapılacağını duyurdu. 3000 TL krediye başvuru yapacak hanımların gerekli koşulları sağlamaları durumunda kredileri onaylanacak. Detaylar haberimizde…

Bankalar ev hanımlarına ve çalışan iş kadınlarına acil ihtiyaçları için 3000 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Özellikle çocuklu annelerin acil ihtiyaçları için bu kredi ödemeleri yapılacak. Bu ihtiyaç ödemeleri hanımların banka hesaplarına artı para olarak yansıtılacaktır.

3000 TL ihtiyaç ödemesinden yararlanmak isteyen hanımların belirtilen şartlara uygun olmaları gerekiyor. Gereken şartları sağlayan hanımların kendi banka hesapları üzerinden başvuru yapmaları durumunda onay alacaklar.

Onay almak isteyen vatandaşların banka kredi notları belirlenen seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Bunun için de daha önce kredi çekmiş veya kredi kartı kullanmış kişiler olmaları gerekiyor. Bankalardan daha önce kredi çeken ve düzgün ödeyen aynı zamanda da kredi kartlarına sahip olan ve ödemelerini düzenli olarak yapan kişilerin kredi notları yüksek olmaktadır. Kişilerin gerekli başvuruyu yapmaları durumunda 5 dakika içerisinde onay alacakları belirtiliyor.

Akbank Hesabı Olan Hanımlara 3000 TL

Akbank hesabı olan ve Akbank Direkt uygulamasını kullanan hanımlara Akbank tarafından 3000 TL ihtiyaç kredisi verileceği duyuruldu. Akbank Direkt uygulaması üzerinden bir çok işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar bu uygulama üzerinden de yine 3000 TL kredi başvurularını yapabilecekler.

3000 TL nakit avans başvurusu onaylanan banka müşterilerinin onay mesajları sms yoluyla cep telefonlarına gönderilecek ve onaylanan tutar Akbank hesaplarına yatırılacaktır. Akbank hesaplarına nakit avans talebi gerçekleşen kişiler bu parayı istedikleri zaman ve istedikleri şekilde harcayabilirler.

Akbank hesabı olan ve Akbank Direkt uygulaması olmayan kişiler Akbank müşteri hizmetleri 444 25 25 numarasını arayarak Akbank internet bankacılığı şifresi alabilirler. Ve bu şifre üzerinden Akbank Direkt uygulamasına katılım gerçekleştirebilirler.

QNB Finansbank da Hanımlara 3000 TL Veriyor

QNB Finansbank da ev hanımlarına ve çalışan iş kadınlarına 3000 TL verileceğini duyurdu. Kredi notu 1200 puan üzerinde olan banka müşterilerine 3000 TL ödeme yapılacak. 3000 TL ödeme nakit avans veya kredi usulüyle kullanıcılara verilecek.

36 ay vadeli olarak ödeme yapılabilecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen QNB müşterileri 3000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Başvurular mobil uygulama ve banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır.