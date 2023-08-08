Son dönemde dünyada ve ülkemizde meydana gelen bazı olumsuz olaylar, ürün ve hizmet fiyatlarının sürekli artmasına neden oldu. Bu olayların neticesinde vatandaşların alım gücünde önemli ölçüde azalma yaşandı. Bu yüzden vatandaşlar bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip etmeye başladı. Garanti Bankası bu noktada güzel bir kampanya ile müşterilerine kötü günlerinde yanında olduğunu hissettirdi. İşte bankanın son kampanyasının detayları.

400 TL İADE NASIL ALINIR?

Öncelikle Garanti’nin bu kampanyasından yararlanmak için bankanın müşterisi olmanız gerektiğini belirtelim. Garanti BBVA, internet sitesi üstünden yapılmış olan elektrik faturası ödemelerinde 400 TL'ye kadar geri ödeme yapacağını ilan etti. Bu iadeden yararlanabilmek için ELEKTRIK kodu ile Mobil uygulamayı kullanarak müşteri olmanız ve otomatik fatura talimatlarını takip etmeniz gerekmektedir. Manuel ödemeler için 250 TL'ye kadar iade alabilirsiniz.

Garanti BBVA’nın sunduğu bu kampanyaya katılmak için öncelikle Garanti BBVA Mobil uygulamasını açmalısınız. Daha sonra Profil ve Ayarlar bölümüne gitmelisiniz. Promosyon Kodu Paylaş/Gir menüsünden ilgili kampanyayı seçmelisiniz. Daha sonra verilen ELEKTRİK promosyon kodunu girmelisiniz. Yapacağınız bu basit işlemler ile kampanyaya katılabilir ve avantajlardan yararlanmaya hak kazanabilirsiniz.

O TARİHİ KAÇIRMAYIN!

Eğer 10 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" sürecini takip ederek ilk kez Garanti BBVA müşterisi olduysanız bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. ELEKTRIK promosyon kodunu uygulamaya girerek 11 Eylül 2023 tarihine kadar elektrik ödemelerinizi Garanti BBVA Mobil üzerinden vadesiz hesaplarınızdan birini veya kredi kartınızı kullanarak yapmanız yeterlidir. Garanti BBVA bu heyecan verici fırsatı web sitesinde duyurdu. Mobil uygulamayı kullanan bir banka müşterisiyseniz ve ELEKTRIK koduna sahipseniz, otomatik fatura talimatlı elektrik faturası ödemelerinizde 400 TL'ye kadar iade alabilirsiniz.

Bu arada İlk elektrik faturanızı manuel olarak öderseniz, maksimum 250 TL'ye kadar fatura tutarının %50'sini alacaksınız. Kampanya koşullarını sağlayan tüm banka müşterileri cazip ödüller almaya hak kazanır.