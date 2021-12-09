Garanti BBVA ve TEB Bankasından Büyük Haber Geldi, Nakit Dağıtmaya Başlandı, Başvuru Yapanlar Hesaplarına Ödeme Alacak

Nakit sıkıntısı olan kişilerin imdadına bu sefer Garanti BBVA ve TEB Bankası koştu. Bankalar üzerinden işlem yapan kişilere Garanti BBVA ve TEB Bankası yüksek limitli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Acil para ihtiyacı olan kişiler için yapılan bu kampanyalarda, bankalardan hemen ödeme almak isteyenler Garanti BBVA ve TEB Bankası üzerinden 36 ay vadeli 50.000 TL nakit kullanabilecekler. Sizlerde bu iki bankadan istediğinizi seçerek, düşük faizli 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Kampanya Duyurusunu Yayınladı...

Garanti BBVA uzun süredir yaptığı 50.000 TL kredi kampanyasında faiz oranlarını düşürdü. Banka 7 gün 24 saat başvuru yapabileceğiniz yeni kampanyayı açıkladı. Garanti BBVA üzerinden uzun zamandır yapılan bu kampanyalar, Garanti BBVA ATM'si üzerinden başvuru yapılarak hemen sonuçlanıyor. Garanti BBVA üzerinden işlem yapmak isteyenler, 50.000 TL değerindeki bu acil nakit kampanyasına katılmak istiyorsa, başvuru için banka şubelerine de gidebilirler.

Garanti BBVA şubelerine giderek yapacağınız başvuru ile birlikte, sizlere hemen sonuç verilecektir. Kredi kullanacak olan kişilere banka hemen onay vermektedir. 3 ay sigortası yatan veya 1100 üzerinde kredi notu olan emekliler başvurularını yaparak onay alabileceklerdir.

TEB Bankası

Garanti BBVA gibi TEB Bankası'da 50.000 TL ödemeler için sayfa açtı. Başvuru yapacak olan kişiler internet sitesi üzerinden hemen kredi başvurusunda bulunabilecek. Kişilerin kredi notuna göre faiz oranları ile işlem yapan TEB Bankası, Kredi almak isteyenlere ayrıca SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı sunacak.

SMS ile bu banka üzerinden kredi alacaksanız, başvuru yapmak isteyenler TC KİMLİK numarasını 4466 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Bu şekilde bankadan kredi başvurusu yapmış olacak ve 5 dakika içinde sonuç alacaksınız.

TEB bankası diğer bankalara nazaran daha düşük faizlerle kredi veriyor. Düşük faizli ve kampanyalardan faydalanmanız için banka kredi notunuz yüksek olması gerekiyor. SMS ile başvuru yapmak istemeyenler banka internet sitesi olan teb.com.tr adresine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak 50.000 TL için başvuruda bulunabilir. Ayrıca banka şubeleri ATM'ler ve müşteri hizmetlerinden de destek almanız mümkündür...