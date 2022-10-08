Garanti BBVA ve 2 Banka Daha Bugün Başladı! Son Dakika Kredi Haberi 3 Bankadan Verildi, Onay Alanlar Hemen Kullandı!

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını resmi internet siteleri üzerinden yayınladılar. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veren bankalar, aynı gün içinde İHTİYAÇ KREDİSİ vereceğini duyurdu. Bu kampanyalar bireysel müşterilerin acil para ihtiyaçlarını giderilmesi için verilmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisini hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde alabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılıyor. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek sonuç olarak hemen aynı gün içinde internet bankacılığına girerek de buradan da kredi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan krediyi hesabınıza yatırabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşın için 5 dakika içerisinde aynı gün ödemeli kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanabilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası, sizlere destek kredisi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik ve aylık gelirinizi yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Gönderilecek olan mesaj sonrasında değerlendirme, kredi notumuza göre yapılacak ve onay almanız durumunda banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi kullanmış olacaksınız.