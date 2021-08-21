Kimlik Numaranızı Yazarak 20.000 TL Verilecek, Son Dakika Kampanya Duyurusu

Bankalar uygun kampanyalar yaparak müşterilerine kredi vermeye devam ediyor. Denizbank üzerinden de kredi almak isteyenlere yeni bir kampanya yayınlandı. 20.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilere banka hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredi kullandırılacak. 36 ay vadeye kadar kredi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi verecek olan Denizbank, yaptığı son kampanya ile birlikte, müşterilerine hemen onaylı kredi imkanını sadece mesaj atarak da sunacak. Denizbank'ın yaptığı bu kampanya sonrasında, SMS ile başvuru yapmak isteyenler, banka kredi politikalarına uygun olduklarını düşünüyorsa hemen sonuç alabileceklerdir. Denizbank kendi internet sitesinde ve bankanın sosyal medya hesapları üzerinde kredi kullandırma için şartları yayınladı. İşte o şartlar ve kredi aşamaları...

Denizbank'tan 20000 TL Kimlik Numaranıza Göre Veriliyor

Denizbank 20 bin TL kredi vermek istediğinde müşterilerin kredi notuna göre onay vereceğini duyurdu. Denizbank kredi başvurusu yaptığınızda SMS ile hemen ne kadar sonuç alacağınızı bileceksiniz. Denizbank kredi başvurusu yaptığınızda hemen 5 dakika içinde kredi sonucu gelecek ve sonuca göre kredinizi kullanacaksınız. Denizbank 20.000 TL'ye kadar SMS ile şu şekilde başvuru alıyor...

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, günün herhangi bir saatinde Kredim yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı da yazarak 3280 numarasına mesaj olarak gönderin. Kredi sonucunuza göre hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre krediniz kullandırılacaktır. TC KİMLİK numaranızı mesaj ile gönderdiğinizde banka otomatik olarak sorgulama yapacak ve bu sorgulama sonrasında kredinizi nasıl alabileceğinizi sizlere mesaj ile sunacaktır. Kredi onayı aldığınızda banka bir limit yazacak ve bu limite göre kredi kullanımı yapılacaktır. Kredi kullanmak isteyenler, bankadan hemen işlem yaparak SMS haricinde kredi başvurusu yapmak istiyorsa da bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilecekler. Denizbank WEB ile kredi başvurusu yaptırdığında sizlere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre banka şubelerinden kredinizi kullanabileceksiniz.

Banka şubesi ve Denizbank ATM'si üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Denizbank şubelerine giderken sadece kimliğinizle başvuru yapabilir, onay alırsanız yine sadece kimliğinizi vererek bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.