Garanti BBVA Müşterilerine Önemli Duyuru! Düşük Faizli Kredi için Son 5 Gün

Garanti BBVA hesabınız mevcutsa 5 gün süreniz kaldı! Banka müşterilerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kredi çekecek olan müşterilere 5 gün içerisinde 100 bin TL'ye kadar düşük faizli işlem uygulanacak. İhtiyaç kredisi olarak bilinen bu kredilerde cazip faiz oranları ile beraber pek çok avantajda mevcut. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru koşulları neler? Avantajlar neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Garanti BBVA bankası, uygun faiz oranları üzerinden sağladığı krediler için müşterilerine kısa süre içerisinde kredinin hesaplarına aktarılacağı sözünü veriyor. Nakit ihtiyacı sebebiyle kredi kullanmak isteyen vatandaşlar banka tarafından sunulan bu avantajlı ihtiyaç kredisine yoğun ilgi gösteriyor. En çok işlem yapılan bankaların başında gelen Garanti BBVA 100.000 TL'ye kadar kredi almak isteyen müşterilerine kolaylık sağlayacak ve hesabı bulunan aynı zamanda da bu krediyi çekmek isteyen kişilere düşük faiz imkanı tanıyacak.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA kredi başvusu yapmak isteyen kişiler uygun faiz oranları talep ettikleri krediyi kullanabilecekler. Nakit ihtiyacı bulunan, bu sebeple kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın Garanti BBVA şubelerine müracaat ederek ya da bankanın resmi internet adresi üzerinden, müşteri hizmetlerinden, Garanti BBVA mobil bankacılık hizmetleri üzerinden bu krediye başvurularını yapabilecekler.

İhtiyaç kredisi başvurusuna yönelik diğer bir başvuru seçeneğiniz ise kısa mesaj ile başvurmak. Başvurunuzu SMS ile de kolaylıkla oturduğunuz yerden yapabileceksiniz. Banka hesabı bulunan ve 5 gün içerisinde krediye başvuracak olanlara, düşük faizlerle kredi fırsatı sunacak. Nakit kredi başvurusu yapmak için Bireysel TC Kimlik Aylık Gelir ve Doğum Tarihinizi gün ay yıl şeklinde yazarak bu mesajı 3340 numarasına iletebilirsiniz.

Düşük Faiz Oranından Faydalanmak İçin Son 5 Gün!

Garanti BBVA belirli tarihlerde belirli bir süre dahilinde büyük kampanyalar ve cazip avantajlarını müşterilerine sağlamaya devam ediyor. Banka tarafından yapılan son açıklamalara göre düşük faiz oranıyla kredi kullanmanız için son 5 gün kaldı. Sizlerde Garanti BBVA bankasında hesabınız bulunuyorsa 5 gün içerisinde ihtiyaç kredisi adıyla verilen bu krediye başvurarak düşük faiz oranlarından yararlanabilir ve ihtiyacınız olan nakiti elde edebilirsiniz.