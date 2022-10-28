Kiracıların Dikkatine! Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Formül Oluşturuldu

Bu kapsamda kiracılar geliştiren yeni formülün detaylarını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

Son zamanlarda büyükşehirlerde fahiş kira bedellerinden kaynaklı insanlar oldukça şikayetçiydi. Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı önemli çalışmalar yürütmüş olsa da kira bedelleri hala çok yüksek. Ev sahiplerini üzecek önemli bir gelişme yaşandı. Orta ve dar gelirli kişilerin kiralık evlere daha kolay ve daha uyguna erişebilmesi için GYODER önemli bir çözüm önerisinde bulundu. Kiracılar geliştirilen yeni modeli merak edip araştırmaya başladı.

Kiracıların Dikkatine!

Küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğin ülkemize olan etkileri hemen hemen her sektörde hissedilir oldu. Yüksek enflasyon ile mücadelede Merkez Bankaları politika faizinde önemli kararlar alıyor. Gelişmiş ülkeler politika faizinde artışa giderken Türkiye tek rakamlı faiz oranını yakalamak için politika faizinde indirime gidiyor. Bu bağlamda piyasalarda da hareketlenmeler yaşanıyor.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin temel sebebi 2019 yılında ortaya çıkan korona virüs olarak gösterilebilir. Çünkü günlerce insanlar evlerine kapanmak zorunda kaldı. Bu kapanma ile üretim zincirinde aksaklıklar yaşandı. Bu da tedarik zincirine olumsuz yönde etki yaptı. Pandeminin ardından Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşın en fazla bir hafta sürmesi beklenirken bugün hala devam ediyor.

Rusya’ nın Ukrayna’ yı işgal etmesi sonucu özellikle Avrupa’ da enerji kesintilerine sebep oldu. Bu da Avrupa ülkelerinin Rusya’ ya ekonomik yaptırım uygulamasının ardından gerçekleşti. Dolayısı ile Avrupa’ da da enerji fiyatlarının artmasına sebep oldu. Artan enerji fiyatları ile enflasyon oranlarında da artış yaşandı. Avrupa’ da enerji krizi ortaya çıktı. Tarihsel sürece baktığımız zaman Avrupa Birliği üyesi ülkelerde daha önce de enerji krizleri yaşandı. Buna Kippur savaşı, yine 2011 yılında Ukrayna ve Rusya arasında çıkan kriz örnek gösterilebilir. Her krizde vurgulanan şey AB üyesi ülkelerin çoğu enerjide büyük oranda dışa bağımlı ve en büyük enerji tedarikçisi de Rusya olduğundan Birlik kapsamında ortam bir politika oluşturulması yönünde. Ancak ulusal çıkarlardan kaynaklı bunun tam anlamıyla gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Bu konuda esnek enerji politikası kurulmaya karar verilmişti. Tabi iklim değişikliği ile mücadeleye de vurgu yapılarak.

Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Formül Oluşturuldu!

Küresel piyasaların durumu göz önünde. Dolayısı ile bu ekonomik krizin ülkemize olan etkilerini düşündüğümüz zaman insanlar yüksek kira bedeli karşısında oldukça zorlanıyor. Hatta büyükşehirlerde bu konuda vatandaşlar oldukça şikayetçi. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışma ile ev sahiplerinin kira bedelini %25’ ten çok arttırmasının önüne geçildi. Ancak yeni ev tutanlar için fahiş fiyatlar hala piyasalarda geçerli olduğunu görüyoruz.

Gayrimenkul Zirvesinde bulunan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun kira bedelleri için geliştirdiği formülü anlattı. “Rota Yeniden Oluşturuluyor” mottosu ile geliştirilen formülle, Cumhurbaşkanlığı’na ve Bakanlıklara sunuldu. Burada 3 yılda 500 bin kiralık konut kurulabileceği ifade edildi. Geliştirilen formül ile kamunun sektöre bedelsiz arsa vermesi karşılığında özel sektörün daha ucuz kiralık ev üretilebileceği vurgulandı.

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, üretilen yeni model ile Türkiye’ de ruhsat sayılarının son 3 ile 4 yıl içinde %30 azaldığını ve bu kapsamda üretimin önündeki sorunlar kaldırmak için çalışmalar yapıldığını vurguladı. Kalyoncu, “Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir model yok. Biz geliştirdiğimiz modelle geliştirme sürecinde arsa payını sıfıra indiriyoruz. Böylece maliyeti yarıya indiriyoruz. Böylece fonlama ve mortgage tarafındaki kaynak maliyetini yarıya indiriyoruz. Eğer gerekirse Merkez Bankası’nın fonlama maliyetini yarıya indiriyoruz” ifadelerini kullandı.