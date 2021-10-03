Akbank 10.000 TL Kredi İçin Banka Şubesine Gelmeden Onay Verecek, SMS ve İnternetten Başvuru Yapılacak

Akbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankanın son yapmış olduğu kredi kampanyası olan sms kredi kampanyasına katılarak hemen ne kadar kredi onayı aldıkları da görebiliyorlar. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapan kişiler Kredi notuna göre değerlendirme yapacak ve kredi onayı almaları durumunda hemen aynı gün içerisinde banka hesaplarına kredileri yatacaktır. Akbank üzerinden 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olan bu kredileri hemen anında kullanabilirsiniz.

Akbank SMS kredi başvurusu

Akbank SMS kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden kredi başvurularını ücretli bir mesaj atarak hemen yapabileceklerdir. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına bu mesajı gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek onaylanan tutar kadar kredinin ne kadar olduğu göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere bildirilecektir. SMS ile kredi başvurusu onayı alan kişiler 10.000 TL'ye kadar eğer işlem yapacaklarsa gelir belgesiz olarak kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesinden sadece kirlilikleri ile birlikte kredi kullanabilir.

Akbank müşterisi olan kişiler ise akbank'ın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu online olarak yapabilir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda banka sizleri değerlendirmeye hızlı bir şekilde sokar ve hemen sonucunu göstererek onaylanan tutar kadar kredinizi şubelere gitmeden hesabınıza aktarmanızı sağlar. 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz bu krediler de ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak hemen işlem yapabilirsiniz.