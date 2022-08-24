Akbank banka hesabı olanlar için sabah 10:11'de duyuru yapıldı! 4 gün içinde başvuru yapmanız gerekmektedir...

Akbank banka hesabı olan veya bankamatik kartı kullanan vatandaşların hesapları üzerinden 4 gün içinde başvuru yapması isteniyor. Akbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, nakit kullanacak olan kişiler için yapılan bu kampanyalarda 4 gün içinde başvuru yapan kişiler gelir belgesiz olarak onay olabilmektedirler.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini yapmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak 50000 TL kredi ödemesi gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile verilecektir.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası 4 gün içinde biteceği için başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşterilerin kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerini 7 24, yapabileceği haberi de geldi. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 4 gün içinde kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu kredilerde 50000 TL'ye kadar hızlı birşekilde kredi işlemleri yapılmaktadır. Akbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, 36 ay vadeli olarak işlemlerini yapmak istiyorlarsa en yakın banka şubesi üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Akbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin mobil uygulamalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi durumunda ise en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi verilmektedir. Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak, buradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvuruları sonrasında nakit onay alacak olan vatandaşlara hemen onay verilecek ve hesaplarına ödemeler yine banka tarafından yapılacaktır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılabilir ve ön onay alıp almadığınızı hemen görebilirsiniz. Akbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda banka şubesi üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri kredi kampanyalarına cep telefonları üzerinden SMS atarak da katılabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.