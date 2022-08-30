Garanti BBVA Bankası hesabı olanlar için 4 gün süre verildi! İşlem yapmanız bekleniyor...

Garanti Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan kişiler için hızlı bir şekilde kredi ödemesi verileceği ve bu ödemelerde gelir belgesiz olarak işlem yapılacağı açıklandı.

Garanti Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu duyuruda, özellikle bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içerisinde kredi ödemelerine verileceği haberi geldi.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında da başvurular alınmaya başlandı ve 4 gün içerisinde başvuru yapan ve banka hesabı olan vatandaşlar, düşük faizlerle kredi kullanmaya başladı.

40000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir!

Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için Garanti Bankası, 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, yapılacak olan başvurular sonrasında onay alacak olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da bankadan 36 ay vadeli kredilerde düşük faizli işlem yapılacağı resmi olarak açıklandı.

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerindeki hesapları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte 4 gün içinde düşük faizli kredi kullanmaya hak kazanacaklar. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bireysel müşteri olmanız ile birlikte 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden hemen işlem yapabilirsiniz.

En yakın banka şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalarda şartlara uygun olan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri yaptırabilmektedirler.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olmaları ile birlikte emekli maaşlarını bu bankaya taşırlar ise daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedirler.