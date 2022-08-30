Emekli Maaşını AKBANK üzerinden alanlara 120.000 TL Ödeme Yapılacak...

Akbank, yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, emekli maaşını kendi bankasında üzerinde alan kişilere 7000 TL'ye kadar vermiş oldukları emekli, promosyonlar haricinde ihtiyaç kredisi vereceğini de açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden 120000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabilmektedirler.

Emekli maaş hesabı Akbank, üzerinde olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak için özellikle kredi puanı düşük olsa bile bu banka üzerinden hesap olması ve maaş olması durumunda kredi onayı alabileceği haberi de verildi.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurular yapılabilecek!

Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların özellikle banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapabileceği haberi geldi. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatıracak öğrenebileceksiniz.

Akbank Direkt uygulaması haricinde banka SMS ilede onay verecek!

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları durumunda kredi onayı aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak öğrenilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda 120000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunmanız ile birlikte onay alırsanız, 12 ay vadeli kredi kullanmış olursunuz.