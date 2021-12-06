Garanti BBVA Bankası Emekliye 10.000 TL Ödeme Yapıyor, Şart Yok, Kimlikle Alın

Emekli olan kişilere kredi kampanyası yapan Garanti Bankası şimdilerde ise 10 bin TL'ye kadar nakit avans limitleri ile ön plana çıkıyor. Emekli olan vatandaşlar için acil ihtiyaçların da kullanılması gereken 10 bin TL nakit ödemelerine başvuru yaparak alabileceksiniz. Garanti Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte Bugünden itibaren 10 bin TL'ye kadar nakit avans limitleri ile başvuru yapma imkanı sunuyor. Başvuru yapacak olan kişiler Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alması şartı ile 10.000 TL ödeme alabilir.

10.000 TL ödeme

Nakit sıkıntısı çeken emekliler için yapılan Bu kampanyada 10.000 TL ödeme almak isteyen kişiler Garanti Bankası şubelerinden ve bankanın internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman Başvuru yapabilecek. Garanti Bankası 10.000 TL ödeme almak isteyen kişilere yapmış olduğu Bu kampanyada nakit avans limiti olarak kendi emekli maaşı hesaplarına artı para yükleyecek. 10.000 TL ödeme için başvuru yapmak isteyen kişiler emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alması durumunda şartsız bir şekilde onay alabilecek.

Başvuru yapmak istiyorsanız Garanti Bankası şubelerine sadece kimliğinizle birlikte giderek kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak 10.000 TL artı para kullanabilirsiniz. Eğer banka şubelerine gidecek zamanınız yok ise bankanın mobil uygulamasına girerek işlem yapabilir buradan hem nakit avans hem de ihtiyaç kredisi için başvurunuzu 7gün 24saat yapabilirsiniz. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan hemen sonra detaylı bilgiler sizlere mesaj olarak gelir onay almanız ile birlikte hesabınıza para yatar.

Garanti Bankası internet bankacılığı şifresi almak istiyorsanız müşteri hizmetleri numarasını arayabilir Garanti bankası'nın resmi internet sitesine girebilir veya bu işlemleri yapamadığı sanız Garanti Bankası şubelerinden bireysel müşteri temsilcisi yardımı ile şifre oluşturabilirsiniz.

Garanti Bankası vermiş olduğu 10.000 TL ödemelerde en fazla sizlere geri ödemesinde 12 ay vadeye kadar taksitli nakit avans limiti kullandırıyor. Bu almış olduğunuz parayı düzenli ödemeler yaparak daha yüksek limitler dede ileriki zamanlarda nakit avans kullanabilir ayrıca kredi kartı kullanıyorsanız kredi kartı limitinizi de yükseltebilirsiniz. Detayları ve güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenmeniz mümkün.