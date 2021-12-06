Denizbank, 3280 Numarasına Mesaj Atan Kişilere Artık Şartsız 55.000 TL Ödeme Yapacak

Denizbank yapmış olduğu kampanyalar ile son zamanlarda oldukça fazla bir şekilde müşteri portföyünü genişletiyor. Denizbank acil ihtiyacı olan vatandaşlar için yapmış olduğu 55000 TL nakit kredi kampanyasında Cep telefonunuz üzerinden sms atmanız ile birlikte sizlere hemen sonuç vereceğini açıkladı. 5 dakika içerisinde düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kendi cep telefonu üzerinden mesaj atarak hemen sonuç alabilecekler.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 55000 TL nakit ödemesi almak istiyorsa belirtilen şartlara uygun olması ile birlikte hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile yapacak olan kişiler 3280 numarasını atacakları mesaj sonrasında ne kadar onay alacaklarını görebilir.

Denizbank üzerinden 55000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi notu 1300 ve üzerinde olan kişi olmanız gerekmektedir. Diğer bankalardaki çalışma performansınıza bakılarak değerlendirmeye alınacak ve banka kredi siciliniz bozuk ise Onay alamayacaksınız. Denizbank ayrıca Kredi alacak olan kişilerin gelir durumuna bakarak da daha yüksek limitlerde de onay vermektedir.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Belirtilen banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmından kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten sonra bankadan sizlere 2 adet mesaj gelecektir. Birinci mesajla kredi başvurusu yapmış olduğunuza dair bilgilendirme yapılacak 2. Mesajda ise banka kredi sonucu sizlere gönderilecektir. Gönderilen mesajda kredi onayı almış olmanız durumunda 55000 TL nakit kampanyasından faydalanmak için en yakın DenizBank şubesine giderek buradan kredinizi kullanabilirsiniz.

Denizbank 55000 TL nakit kampanyasına sms ile başvuru yapan ve onay alan vatandaşlar bankanın internet bankacılığını kullanarak Bu bir uygulama üzerinden şubelere gitmeden de hesabına para yatırabiliyor. Bunu yapmak için bankanın müşterisi olmanız ve banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi almanız şarttır. Denizbank mobil uygulaması üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapabilir ve bankanın vermiş olduğu faiz oranlarından daha düşük bir şekilde faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanabilirsiniz.