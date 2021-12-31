Garanti BBVA Bankası Emekli Vatandaşlara 2 Bin TL Teşvik Vereceğini Açıkladı

Garanti BBVA, emeklilik yaşını 2 bin TL'ye çıkaracağını duyurdu. Garanti BBVA en çok reklam kampanyası yapan bankaların başında geliyor. Yeni kampanyalarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Garanti BBVA bu kez emekli vatandaşlar için özel bir etkinlik oluşturdu. Kampanya kapsamında, emekli maaşı 1.600 TL'yi aşan emeklilere 2 bin TL ek maaş verileceğini duyurdu.

Son piyasa zammı emekli vatandaşlarını olumsuz şekilde etkilediğini söylemek mümkündür. Birçok emekli geçimini sağlamak için krediye başvuruyor. Bazı emekli vatandaşlara kredi almadan önce bankanın kampanyasını takip etmektedir.

Uzun bir süredir bankalar emekli vatandaşlara yönelik kampanyalar düzenlemiyordu. Tahmini kampanya Garanti BBVA'dan geldi. Kısa sürede dikkat çeken eylem emeklileri sevindirdi.

Emekli Maaşına Oranla Promosyonlar Artış Gösteriyor

Garanti BBVA emekliler için bir kampanya duyurdu. Ancak bu kampanyadan faydalanabilmeniz için Garanti BBVA'dan emekli maaşı almanız gerekiyor. Başka bir bankadan emekli maaşı alan herkes bunu Garanti BBVA'ya devretmek zorundadır.

2.000 TL'lik artış tüm emekliler için geçerli bir durum değildir. Yani emekli maaşınız arttıkça bankanın sunduğu teşvik miktarı da aynı oranda artuş gösteriyor.

Bankaya göre, emekli maaşı 1.500 TL olan bir emekli, en fazla 2.500 TL'ye kadar 1.300 TL, emekli maaşı 1.650 TL ile 2.000 TL arasında artacak.

Bu kampanya emekli olmayanları ödüllendiriyor. Akraba maaşlarının Garanti BBVA'ya transferinde önemli rol oynayanlara 250 TL ücret ödeniyor.

Başvuru İçin Kapsamlı Bir Belge Hazırlamanız Gerekmiyor

Kampanyada dikkat çeken şey ise reklam sayısı belirtilmeyen reklam miktarıdır. Uygulamanın tüm inceliklerinin dikkate alınması da takdir edilmektedir.

Banka, emeklilerin endişelenmesine gerek kalmaması için uygun bir uygulama sunuyor. Promosyon çok fazla evrak gerektirmez. Başvuru yapmak için kimlik kartınızla bir Garanti BBVA şubesine başvurmanız yeterlidir. Kimlikten başka bir şeye ihtiyacınız yok.

Kampanya süresince alınan geri bildirimler, emeklilerin bu tekliflerden oldukça memnun olduğunu göstermektedir. Kredi notunuz ve sicilinizle ilgili herhangi bir sorun yoksa başvurulara olumlu yanıt alma yüzdesi oldukça yüksektir. Garanti BBVA Bankası, müşterilerinin 2022'ye girmesi için yeni ve ilgi çekici kampanyalar oluşturmaya devam ediyor.