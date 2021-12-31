Devlet Destekli Bankalardan 0.49 Faizli Nakit Kampanyaları Başladı! Yüzde 0,49'a kadar düşen faiz oranlarıyla devlet destekli acil nakit kredi kullanmak isteyen tüketiciler için harika bir haberimiz var. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulacak ve Aralık ayında başlayacak 0,49 faizli ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar, beş dakikadan az bir sürede sonuçlarını alacak. Devlet yardımı ile kullandırılacak bu kredilerde 0,49 faizli banka kredisi kullanmak istiyorsak bazı parametrelere uymamız gerekiyor.

0,49 faiz oranı ile nakit kredi kullanacak olan vatandaşların daha önce bu bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olması ve ayrıca maaş müşterisi olması gerekmektedir. 0,49 faiz oranı ile 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için 36 ay vadeli, ilk taksitte 3 ay vadeli ödeme kampanyasına başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası

0,49'a kadar düşen faiz oranlarıyla nakdi kredi kullanmak isteyenler Ziraat Bankası'nı tercih ediyor. Ziraat Bankası, banka şubeleri veya bankanın internet sitesi üzerinden 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay gecikmeli nakit kredi kampanyasına hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde başvurabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın kampanya açıklamasına göre, emekli maaşı Ziraat Bankası'nın üzerinde olmak kaydıyla sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, aynı işyerinde en az 12 aydır sigortalı olarak çalışıyorlarsa nakdi kredi kullanacaklar.

0,49 faiz oranı ile kredi talebinde bulunarak kredi onayı alamayan vatandaşlar, bankanın mevcut faiz oranlarını kullanarak daha uygun oranlarda kredi alabilirler.

0.49 Faizli Nakit Kredi Başvuru

Yüzde 0,49 faiz oranı ile bankalardan nakit kredi kullanacak kişiler Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan aynı şartlarla ihtiyaç kredisine hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde başvurabilirler. Yüzde 0,49 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi başvuruları Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın resmi internet siteleri üzerinden yapılmaktadır. Banka, 36 aya kadar vadeli kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyecek. Tüketicisi için uygun kredi kullanan kişiler, 0,49 faizli kredi başvuru formunu doldurduktan sonra hızlı bir şekilde sonuç alacaktır. Bu kredileri kabul edildikten sonra sorunsuz ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.