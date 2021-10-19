SGK Son Dakika Acil Duyuru: İşverenler 5 Yıl Prim Desteği Alacak!

İşverenler 5 Yıl Prim Desteği Alacak! İşverenlere devlet tarafından 5 yıl süre ile prim desteği sağlanacak. Devlet korumasındaki çocukları işe alan işverenlere prim desteği sağlanacak. 5 yıl süre ile devlet tarafından destek verilecek.

Devlet koruması altında olan çocukları işe alan özel sektör firmalarına devlet tarafından prim desteği sağlanıyor. 5 yıl süre ile destek sağlanarak yapılan ödeme tutarı 80 000 TL tutarını geçmek üzere. Devlet tarafından koruma altındaki çocukları işyerlerinde istihdam eden işverenlere uygulamaya koyulan teşviklerden yararlanma şartları mevcuttur. Belirlenmiş olan Sosyal Hizmetler Kanuna göre en az iki yıl süre ile korunma ve bakım tedbiri olan çocukların işe alınmasında iki yol mevcuttur. Kamu kurum ve kuruşlarında bulunan pozisyon toplamına göre binde bir oranında çocukların istihdamı sağlanacak. Her yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen sayıda kamu içerisinde işe yerleştirilecek.

Başvurular SGK ile Yapılacak

Kamuda çalışma konusunda haklarını henüz kullanmayan kişiler istihdam hakkı devlet memuru olma şartını kapsamayanlar, özel sektöre ait işyerlerinde istihdam edilmeleri halinde prim desteği sağlanacak. Asgari ücret ile ödenmesi gereken tüm işveren ve işçi primleri 5 yıl süre ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

2021 yılının prim desteği tutarı çalışan işçi başına aylık olarak 341 TL, yıllık olarak ise 16.098 TL yi bulmaktadır. 2021 yılı baz alındığında asgari ücret üzerinden beş yıl boyunca devlet tarafından sağlanan prim desteği tutarı toplam olarak 80 bin TL ye ulaşmakta.

Şartlar Nelerdir?

Devlet tarafından himaye altına alan çocukları özel sektördeki çalıştıracak işverenlerin destekten yararlanmaları için çalıştırılan kişilerin hizmet belgelerini ve aylık prim ile prim hizmet beyannameleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları gerekir.

Devlet tarafından koruma altına alınan kişiler, bakım tedbir kararı alınanların yararlanma süreleri konusunda en az 2 yıl fazla süre ile ilgili bakanlık ve sosyal hizmet motellerinden yararlanmış olmaları gerekir. Devlet koruması altında olan kişilerin reşit olduğu tarihten itibaren yararlanmaları devam etmesi, bunun yanı sıra istihdam konusunda henüz bundan yararlanmamış olması şartı mevcuttur.