Garanti BBVA 500.000 TL Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisi Veriyor, Son Dakika

Garanti BBVA, 500 bin TL'ye kadar olan banka borçlarınız için sizlere kredi kampanyası başlattı. 500 bin TL ve altında kredi alacak olan kişiler, bu destek kredisine başvuru yaparak, tüm banka borçlarını tek bir yere toplayacaklardır. İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi, 500 bin TL altında borçlarınız varsa bankadan başvuru yapabilir, onaylı tutar kadar kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası, emekli ve çalışan kişilere 500.000 TL borç kapatma kredisi veriyor.

Garanti Bankası, sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapan bankalardan birisidir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere yüzbin TL'ye kadar yeni yaptığı kredi kampanyasında, borç transferi yapmaktadır. Pandemi döneminde özellikle borçlarını ödemekte zorluk çeken kişiler bu krediler ile birlikte rahat bir nefes alıyor. üstelik alacağınız kredilerde 36 ay vade yapabilir ve ilk taksit ödemesinde 3 Ay erteleme yaparak, 3 ay sonra ödemelere başlayabilirsiniz. Garanti Bankası, 500.000 TL borç kapatma kredisi almak isteyen kişiler, güncel Kredi ve kredi kartı borçlarını kapata bilmektedirler.

Garanti Bankası, 500.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 500000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Eğer icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa veya kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzensiz ödüyorsanız onay alamazsınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 500.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek işlem yapması gerekiyor.

Garanti BBVA, 500.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu yaptığınız zaman eğer internet üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, kredi borcunuz ve kredi kartı borcunuz olduğu için onay alamayabilirsiniz. Banka şubelerine gittikten sonra banka, sizleri değerlendirmeye sokar ve aynı gün içerisinde sizlere, şube onayında yüz bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi verir.

Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu bankaya taşınması istenecektir. çalışan müşteriler ise 500 bin TL borç kapatma kredisi kullanacaklarsa en az 3 aydır son işyerinde, kesintisiz olarak sigortalarının yatmış olması gerekiyor.

Bu şartlara uygun olan müşteriler, 500 bin TL'ye kadar borç kapatma, kredisini garanti Bankası üzerinden kullanabiliyorlar. alacağınız borç kapatma kredilerinde ihtiyaç kredisi haricinde konut kredisi ve taşıt kredisi borçlarınızı kapatamazsınız. Banka sadece, kredilerde ihtiyaç kredilerine kapatma yapmaktadır.