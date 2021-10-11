Emekliye 4400 TL Ödeme Başladı, Son Dakika Duyurusu O Bankadan Yapıldı

Emekliye son dakika müjdeli haber geldi. Son dakika haberinde emekli maaşı alan kişilere 4400 TL ödeme yapılıyor. 7/24 başvuru yaparak kendi hesabınıza aktaracağınız bu para limitini almak için bazı şartlar sunuluyor. Şu an için 4400 TL nakit avans limitini Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişiler olsa bile veriyor. Kredi notu düşük olan kişiler, bu bankada hesabı varsa kendi hesapları üzerinden hemen başvuru yapabilecekler.

Ziraat Bankası 4400 TL Ödeme

Ziraat Bankası, emekli olan kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Banka yaptığı açıklama ve kampanyalarda en çok emekli müşterilerini memnun ediyor. Emekli maaşını Ziraat Banka üzerinden alan kişiler, belirli kampanyalar ile acil nakit ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Özellikle emekli olan ve emekli maaşı bu bankada olan kişiler, maaş müşterisi olması durumunda mobil uygulama üzerinden banka şubelerine gitmeden de kredi alabileceklerdir. Emekli müşterilerinin ayrıca bankadan yüksek limitli krediler gibi, nakit avans limitlerinde de hemen onay alacağı bir sistem var. Emekli müşteriler Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek, hemen başvuru yapabilir ve artı para (Kredili Mevduat Hesabı) başvurusu yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası emekli müşterilere yaptığı bu kampanyada, özellikle emekli maaşını yeni taşıyacak olan emeklilere ayrıca emekli promosyonu da veriyor. Verilen emekli promosyonu geri ödenmiyor. Emekli promosyonu 2500 TL ve üzerinde maaş alan kişiler için 750 TL olarak verilirken, 2500 TL altında maaş alan kişiler için ise 625 TL olarak ödenmektedir. Emekli promosyon başvurusunu da banka şubelerinden ve mobil uygulama üzerinden yapabileceksiniz.