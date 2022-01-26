Garanti Bankası’ndan Sevindiren Haber: Müşterilerine 15.000 TL Ödeme Yapacak. Garanti Bankası, kendi müşterilerine 15.000 TL’ye varan nakit dağıtacağına dair bir açıklama yaptı. Acil nakit ihtiyacı bulunan kişiler Garanti Bankası’ndan 15.000 TL’ye varan ödeme alabilecek. Maddi sıkıntı yaşayan ya da elinde nakit bulunmasını isteyen kişiler 36 ay vadeli 15.000 TL kredi kullanabilecek.

Garanti Bankası müşterisi olan kişiler krediden düşük faiz oranlarıyla faydalanabilecek. Başvuru yapmak isteyen kişilerin internet bankacılığı şifresine sahip olması gerekiyor. Eğer Garanti Bankası müşterisi iseniz mobil uygulama üzerinden gerekli adımları izleyerek pratik bir şekilde şifrenizi oluşturabilirsiniz. Dilerseniz müşteri hizmetlerine bağlanarak da şifre ile alakalı işlemleriniz için yardım alabilirsiniz.

Kredi kullanmak isteyen kişilerin bazı niteliklere sahip olması banka tarafından isteniyor. Öncelikle kredi çekmek isteyen kişinin kredi puanının 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer kredi başvurusu yapan kişi daha öncesinde Garanti Bankasi ile ödemeyle alakalı bir sıkıntı yaşadıysa olumlu geri dönüş alamaz. Kredi sonucunu etkileyen en önemli faktörlerden birisi de kişinin maaşıdır. Eğer kişi sigortalı bir çalışansa en az son 90 gündür sigortasının yatıyor olması gerekir. Emekli olan kişiler ise maaşını Garanti Bankası’ndan alıyor olmalıdır. Emekli maaşınızı Garanti Bankası’na taşıyarak bankanın sunduğu kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Gerekli şartları sağlayan ve 18 yaşını doldurmuş olan herkes kredi başvurusunda bulunup acil nakit ihtiyaçlarına çözüm bulabilir.

Garanti Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası’nın vatandaşlara sunduğu kredilere başvuru yapmak için birkaç farklı yol bulunur. Kredi çekmek için gerekli şartları sağlayan kişiler, kendilerine en yakın şubeye giderek kredi başvurusu yapabilir. Şubeye gidecek vakti olmayan ve Garanti Bankası müşterisi olan kişiler, internet şubesi veya mobil bankacılık kanalları aracılığı ile kredi talebinde bulunabilir. Garanti Bankası, 15.000 TL’ye varan düşük faizli kredinin yanı sıra vatandaşlara farklı kredi türleri de sunuyor. Örneğin borç kapatma kredisi ile farklı bankalarda bulunan borçlarınızı Garanti Bankası çatısı altında toplayarak kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. Ya da konut ve taşıt kredisi gibi yüksek limitli krediler sayesinde mal sahibi olabilirsiniz.