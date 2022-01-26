Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Asgari Ücretlilere Müjde Verdi! Son Dakika Açıklaması Yayınladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Asgari Ücretlilere Müjde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile hem emeklilere hem de asgari ücretlilere müjdeli haber geldi.

Son dönemlerde maddi sıkıntılar ile boğuşan vatandaşların bütçesi devlet destekli kampanyalar sayesinde rahata erecek. Kamu bankaları maddi sıkıntı çeken vatandaşlara 10.000 TL ile 50.000 TL arasında nakit ödemesi yapacak.

Asgari ücretliler ve emeklilerin yüzünü güldüren bu kampanyada bireysel olarak işlem yapılacak. Kamu bankaları daha öncesinde ödemelerini geciktirdiği için kredi notu düşük olan vatandaşlara da kredi imkanı sunacak. Vatandaşlar Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank’a başvuru yaparak 36 ay vadeli 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Kişinin alabileceği kredi miktari ise kişinin kredi notuna bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

Ziraat Bankası Düşük Faizli Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası’ndan kredi çekmek isteyen kişiler eğer 50.000 TL ve altında kredi çekmek istiyorsa şubeye gitmeden internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerini yapabilir. Ancak internet üzerinden başvuru yapmak için Ziraat Bankası müşterisi olmak ve internet bankacılığı şifresine sahip olmak gerekir. Eğer internet bankaclığı şifreniz bulunmuyorsa bankanızın müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek şifrenizi oluşturabilirsiniz. Ziraat Bankası’nın emekli kredisi adı altında sunduğu kredide ise emeklilere düşük faizli kredi çekme imkanı sunuluyor. Bankanın resmi internet sitesini takip ederek güncel kredi kampanyaları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer Ziraat Bankası müşterisi değilseniz ve Ziraat Bankası ile çalışmak istiyorsanız size en yakın şubeye giderek gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Vakıfbank’tan Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Tam Destek

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, emeklilere ve asgari ücretlilere destek veren bankalar arasında yer alıyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar sadece kimliklerini alıp şubeye giderek başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra Vakıfbank müşterisi olan kişiler internet bankacılığı aracılığı ile de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Vakıfbank aynı zamanda müşterilerine ilk kredi taksidini erteleme imkanı da sunuyor. Kredinizi Vakıfbank’tan alıp ilk taksit ödemenizi 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Eğer sigortalı olarak çalışıyorsanız veya emekliyseniz devletin sunmuş olduğu düşük faizli kredilerden rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz.