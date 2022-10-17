Resmi gazetede yayımlandı! Emekliye 15000 TL ödeme verilecek! Ekim sonuna kadar...

Emekli maaş olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada maşadan müşterilere, 15 bin TL'ye kadar ödeme verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Resmi Gazete üzerinden de yayınlanan haber ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alması durumunda 15000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirileceği duyuruldu.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş almanız durumunda alacağınız 15000 TL kredi, sizlere gelir belgesiz, masrafsız ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bir kredi kampanyası olarak verilmektedir. Başvuru gerçekleştirecek olan kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde işlem yapmaktadırlar.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde belirtilen kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden hemen kredi onayını internet üzerinden alabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden internet bankacılık uygulamaları kullanan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmaları durumunda resmi gazetede de yayınlanan bu haberiyle birlikte başvurularını internet üzerinden hemen yapabiliyor.

PTT

Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, ne kadar onay aldıklarını, görebilir ve bu durumda PTT şubelerine gitmeden işlem yapabilir. Cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT ile birlikte aktif Bank arasında sizler için verilecek olan Emekli Kredisi kampanyasına kısa mesaj ile katılabilirsiniz.