Garanti Bankası Yeni Kampanyası ile Gündem Oldu, Son Dakika Ödeme Onaylandı

Garanti Bankası üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere banka 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirlenen faiz oranları ile birlikte Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde Kredi kullanabileceksiniz. İnternet bankacılığı şifresi alarak veya bankanın mobil uygulamasına girerek Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Garanti Bankası 10.000 TL ve üzerinde vereceği bu kredilerde müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sunmaktadır.

Banka üzerinden yayınlanan bu haber ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişiler için banka başvuru şartlarını da açıkladı. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler şartları uygun olması durumunda bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Garanti Bankası kredi başvuru şartları nelerdir?

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler belirlenen şartlara uygun olması durumunda kredilerine kullanabilirler. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler hızlı bir şekilde bu banka üzerinden onay alabilirler. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin ayrıca sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Emekli olan müşterilerin ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları yeterli olacaktır. Kredi kullanacak olan kişiler belirli şartlara uygunsa hemen aynı gün içerisinde onay olarak ne kadar faiz oranı ile işlem yapacaklarını görebileceklerdir.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler banka kredi politikalarına uygun ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Garanti Bankası üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusunda müşterilerine hemen sonuç verilecek ve kredi onayı almanız ile birlikte en yakın banka şubesinden onaylı tutarı kredi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası ayrıca kendi bankasından maaş alan müşterilere de kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca banka hesabı olan kişilerde mobil uygulama üzerinden Garanti bankası'nın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak Kredi başvurusunda bulunabilirler.