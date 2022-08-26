Emekliye ödeme verilecek, Bankadan 7500 TL net ödeme haberi geldi...

Emekli maaşı hesaplarına Temmuz ayında geçerli olan %42'lik zam sonrasında bankalarda emekli promosyon tutarlarında da zam yaptıklarını açıkladılar. Emekli maaşı alan vatandaşlar bilindiği gibi 3 yıl aynı bankadan maaş almayı söz verirse banka üzerinden nakit ihtiyacı olması durumunda promosyon olabilecek ve bu parayı geri ödemeyecektir. Her bankanın kendine özel yapmış olduğu emekli promosyon kampanyaları bulunmaktadır. Yapı Kredi Bankası da yapmış olduğu son kampanyada emekli olan vatandaşlara 7500 TL'ye kadar 31 Ağustos tarihine kadar emekli maaşını taşıması durumunda vermektedir.

Emekli maaşına 7.500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar maaşlarını Yapı Kredi Bankası şubesine 31 Ağustos tarihine kadar taşıması isteniyor. Emekli maaşınızı Yapı Kredi bankası'na taşıdıktan sonra 3 yıl bu bankadan maaş almaya söz verirseniz sizlere 7.500 TL ödeme geri ödemesiz olarak hesabınıza yatırılacaktır.

7500 TL emekli promosyonu alabilmeniz için 2500 TL ve üzerinde bir emekli maaşı almanızı isteniyor. 1.500 ve 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler ise 6.000 TL 1.500 TL ve altında maaşı olan kişiler ise 4.850 TL emekli promosyon ödemesi alabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız işlemler sonrasında internet bankacılığı uygulaması üzerinden de işlemlerinizi yapabilecek ve promosyon başvurusunu şubelere gitmeden de kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak da hızlı bir şekilde emekli promosyon işlemlerini şubelere gitmeden yapabilir ve maaş taşıma işlemleri için Yapı Kredi bireysel müşteri temsilcisi üzerinden destek isteyebilirsiniz.