Garanti Bankası ve Denizbank’tan Kuyruk Oluşturan Duyuru!

Kefilsiz ve belgesiz olarak 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi vereceğini bildiren bankalara başvuru yapan vatandaşlar yararlanabilir. 2021 yılının Temmuz ayında başlayan kredi kampanyası devam ediyor. Düşük faiz oranlarından kefilsiz ve belgesiz olarak verilen krediden faydalanabilirsiniz. Garanti ve Denizbank’a ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şeklide yaparak faydalanabilirsiniz.

İki banka tarafından verilen ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların belirlemiş oldukları politikalara uygun ise banka üzerinden onay alınarak aynı gün içinde krediyi kullanabilirler. Krediden faydalanmak isteyenlerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması ve düzenli bir gelire sahip olmaları gerekir.

Denizbank ve Garanti Bankası’nın vermiş olduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapıldığında kimlik numarası üzerinden değerlendirme gerçekleştirerek otomatik olarak sistem üzerinden bilgilere bakılır. Başvurudan sonra uygun faiz oranı ile birlikte kredi imkânı sağlanır.

İlk 3 ay ödemesiz olarak erteleme imkânı sunulan kredi 36 ay vadeli olarak verilir. Sizlerde Denizbank ve Garanti Bankası’nın kefilsiz ve belgesiz olarak vatandaşlara sunduğu ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Merak edenler için kredi başvurusu ile ilgili detay bilgiler haberimizin devamında…

Garanti Bankası Tarafından Sunulan 20.000 TL kredi

Kefilsiz bir krediden faydalanmak istiyorsanız Garanti Bankası’nın sunduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. 36 ay vadeli olan bu krediye başvurarak işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için en yakın Garanti Bankası şubelerine uğrayabilirsiniz. Şubeye uğradığınızda banka kimliğiniz ile başvuruyu tamamlayarak size sonucu bildirir.

Olumlu sonuç almak için kredi notunun 1100 ve üzeri olması, en az 3 aylık sigortalı bir işte çalışılması gereklidir. Bu krediler kefilsiz olarak kişilere sunulmaktadır. Kefilsiz olarak verilen ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için en yakın Garanti Bankası şubesine uğramanız gerekir.

Denizbank’tan Kefilsiz 20.000 TL Kredi Fırsatı

İhtiyaç kredisinde kefilsiz kredi imkânı sunan diğer bir bankada Denizbank’tır. Kişilerin şartları uyması halinde SMS ile ne kadar kredi alabileceklerini öğrenebilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu için SMS ile kredi onayı alınabilir.